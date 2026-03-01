Tensió global
Un règim sense aliats
Les caigudes de Maduro i Assad, el debilitament de l’Eix de la Resistència i les reticències de Moscou i Pequín d’acudir en ajuda del seu aliat minven la capacitat de resposta del país dels aiatol·làs.
Marc Marginedas
Fa setmana i mitja, Hasan Maqsudlu, portaveu i vicealmirall de l’Armada de l’Iran, va anunciar la celebració de maniobres navals conjuntes amb vaixells militars de Rússia a l’est de l’estratègic estret d’Ormuz amb l’objectiu declarat de "millorar" la seguretat marítima a la zona i enfortir la cooperació mútua en la lluita contra el que van qualificar de "terrorisme marítim".
Aquestes maniobres conjuntes, a les quals s’han incorporat de vegades vaixells de la Xina i altres països al marc BRICS, no poden ocultar una inquietant realitat per al règim dels aiatol·làs: l’escassetat d’aliats i suports externs. Després de la caiguda de Nicolás Maduro a Veneçuela i de Bashar al-Assad a Síria, i el debilitament del denominat Eix de la Resistència al Pròxim Orient –la constel·lació de milícies paramilitars que simpatitzen amb l’Iran, com Hezbollah al Líban, Hamàs a Palestina, les Forces de Mobilització Popular xiïtes a l’Iraq o els houthis al Iemen– les possibilitats de Teheran de desencadenar un conflicte a gran escala colpejant instal·lacions militars i interessos econòmics dels EUA i Israel, tant al Pròxim Orient com a tot el planeta, han quedat severament limitades. A això, cal afegir-hi l’escassa fiabilitat de Rússia com a aliat i les reticències de la Xina a involucrar-se militarment en el conflicte, la qual cosa deixa a l’Iran a la pràctica sense aliats externs.
Finançament a milícies
L’Eix de la Resistència constituïa fins a data ben recent un important mal de cap per als EUA i Israel a la regió medioriental. Des del Líban fins al Iemen, passant per l’Iraq i Gaza, l’Estat iranià havia finançat i armat una plèiade de milícies i combatents, capaços d’organitzar atemptats o disparar míssils a distància, no només "per projectar poder, sinó també com a fórmula de dissuasió davant els seus principals adversaris, els EUA i Israel", escriu l’expert Arman Mahmudian, investigador en el Global and National Security Institute de la Universitat del Sud de Florida.
Però l’evolució dels esdeveniments després dels atacs de Hamàs al sud d’Israel, el 7 d’octubre del 2023, ha minvat significativament la seva fortalesa. "Hamàs ha perdut a desenes de milers de soldats (en la contesa amb Israel) i a la plana major del seu lideratge" mentre que "Hezbollah ha rebut cops similars a la tardor del 2024" en mans d’Israel, fent malbé la popularitat dels primers entre els habitants de Gaza i la influència dels segons en la vida política diària libanesa, escriu Noah Rudin, investigador del Middle East Institute a Washington. La caiguda del règim proiranià de Bashar al-Assad ha fet la resta, al privar de continuïtat territorial a les bases de Hezbollah al sud del Líban amb l’Estat iranià.
La cooperació militar entre l’Iran i Rússia, materialitzada en un acord firmat el gener del 2025, amb prou feines difereix de l’acordat fa anys amb el règim de Veneçuela, una aliança que no va evitar la captura del president Maduro aquest gener. Amb una durada de 20 anys, té una clàusula per "contrarestar l’aplicació unilateral de mesures coercitives", un eufemisme per esmentar atacs i intervencions armades com la d’ahir. Però, tal com va aclarir al seu dia el viceministre d’Exteriors, Andréi Rudenko, en una declaració davant la Duma Estatal, "la firma del tractat no significa l’establiment d’una aliança militar amb l’Iran o assistència militar mútua".
La Xina també ha expressat reticències a involucrar-se militarment per ajudar l’Iran i és altament improbable que "despatxi tropes o entri directament en conflicte" amb els antagonistes de Teheran, escriu a Middle East Eye Nelson Wang, vicepresident del Centre de Shanghai per a Estudis de RIMPAC.
