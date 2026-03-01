La possible tornada de l’emèrit
Una relació sota els focus
Felip VI marca límits a Joan Carles I per protegir la Corona. Després d’una herència incòmoda manté el control del relat. La relació entre pare i fill es limita a alguns whatsapps.
Pilar Santos
Felip VI s’ha comportat amb "prudència" i "moderació" com a cap d’Estat durant els gairebé 12 anys que porta al tron. També fuig de reaccions "instintives" i no cedeix "davant les pressions". Aquestes expressions van aparèixer entre cometes en el discurs que Jaime Alfonsín, excap de la Casa del Rei durant gairebé 30 anys (1995‑2014) i una de les persones que més ha influït en la vida i el caràcter de l’actual monarca, va pronunciar per accedir a la Reial Acadèmia de Ciències Morales i Polítiques, l’octubre passat.
És això rellevant després que divendres passat La Zarzuela comuniqués, amb un missatge posat entre cometes, que si Joan Carles I vol tornar a viure aquí ha "de recuperar la residència fiscal a Espanya" per "salvaguardar" la seva pròpia imatge i la de la Corona. La segona condició –la impossibilitat de dormir al Palau de La Zarzuela– també continua vigent. Es nota que la Casa vol tancar el debat obert per Feijóo al demanar la tornada de l’excap d’Estat. És molt poc habitual que Felip VI irrompi així en l’actualitat política. I les dues últimes vegades han sigut sobre assumptes del seu pare. Al desembre va sortir a respondre a Joan Carles I després que es gravés un vídeo per demanar els espanyols que recolzessin el seu fill, durant la promoció del seu llibre Reconciliación. La Zarzuela, que no havia entrat a comentar les crítiques incloses en aquestes memòries, va sortir ràpidament per dir que no veia ni oportú ni necessari aquest gest.
La fortuna oculta
L’episodi d’aquesta setmana demostra la mala relació que mantenen els dos reis, sobretot des del 2019. El 5 de març d’aquell any, els advocats de Corinna Larsen (examant de Joan Carles I) van contactar amb Felip VI per dir-li que era beneficiari de la fundació panamenya Lucum (on s’havien ocultat els 65 milions que el rei de l’Aràbia Saudita, Abdalá bin Abdulaziz, li havia regalat el 2008). L’actual Rei no va trencar amb el seu pare i va fer públic aquest detall sobre la fundació un any més tard, quan la premsa estrangera va publicar notícies sobre la fortuna oculta de Joan Carles I. Va ser el 15 de març del 2020. Felip VI va trencar amb el seu pare, li va retirar el sou a càrrec dels Pressupostos i va renunciar a l’herència. A l’agost, amb diverses investigacions judicials en marxa, Joan Carles I se’n va anar a viure Abu Dhabi. En aquests anys, les trucades entre tots dos han sigut molt poques. El principal canal de comunicació és el WhatsApp..
