Sánchez: "No ens podem permetre cap altra guerra devastadora"
El president censura l’atac a l’Iran i les accions de la Guàrdia Revolucionària
Feijóo, cautelós, es va limitar a demanar «contenció, evitar una escalada i negociació»
Gisela Boada
El president del Govern, Pedro Sánchez, no va dubtar a condemnar explícitament l’ofensiva dels Estats Units i Israel contra l’Iran. A través d’un missatge a X, el cap de l’Executiu va expressar el seu rebuig de "l’acció militar unilateral dels EUA i Israel, que suposa una escalada i contribueix a un ordre internacional més incert i hostil".
A la seva publicació, Sánchez també va condemnar de la mateixa manera "les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària" i va demanar una "desescalada immediata" que passi pel "respecte al dret internacional". "No podem permetre’ns cap altra guerra prolongada i devastadora a l’Orient Mitjà", va afegir.
Aquestes declaracions es van produir en un context d’incertesa, en què, a escala internacional, la majoria dels seus homòlegs es van limitar a demanar moderació i diàleg diplomàtic, sense arribar a rebutjar d’una manera taxativa l’atac.
158 espanyols
Abans que Sánchez es pronunciés, el ministre d’Afers Exteriors, la Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també es va expressar sobre la situació. En el seu missatge, Albares va informar que seguia de prop l’ofensiva i va remarcar la necessitat de reconduir la situació cap a un "espai de pau i estabilitat". "La violència només porta caos", va escriure el ministre a la mateixa xarxa social. Fonts d’Exteriors van xifrar en 158 el nombre d’espanyols que es troben actualment a l’Iran, a qui es va recomanar abandonar el país utilitzant "els mitjans disponibles".
Per part dels socis en l’Executiu de Sumar, també es va pronunciar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, condemnant l’"atac il·legal" dels dos països contra l’Iran. Des de Barcelona, on els Comuns celebraven un congrés nacional, Urtasun va instar la Unió Europea que condemnés l’acció. Altres formacions d’esquerra, com Podem, van demanar explícitament un "aïllament internacional" de Donald Trump per les seves "invasions il·legals". "Els EUA són l’amenaça més gran per a la humanitat", va escriure a X Ione Belarra, líder de la formació morada.
El líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va adoptar una postura més cautelosa, limitant-se a demanar "contenció, evitar una escalada i tornar a la negociació", en línia amb altres dirigents internacionals. El president del PP també va fer una crida a què "Occident estigui unit" i va sol·licitar al Govern que activi "de manera immediata" un "pla de protecció i evacuació per als espanyols", com a "prioritat irrenunciable", una cosa que fonts del Ministeri d’Exteriors van assegurar que ja estava desplegat.
Feijóo també va llançar una crítica velada a Sánchez: "Cap demòcrata pot ser condescendent amb això [règim de l’Iran] perquè la llibertat es defensa arreu del món". Aquest mateix argument va ser utilitzat per l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol: "Cap règim que tem a la llibertat del seu propi poble pot presentar-se com a exemple davant el món".
