Teheran castiga posicions civils en països veïns
La República Islàmica, en situació límit, promet respondre "sense línies vermelles"
Adrià Rocha Cutiller
Les diferències són enormes: quan l’Iran va ser atacat el juny de l’any passat durant la guerra dels 12 dies, les seves respostes sempre van ser mesurades, realitzades per provocar el mínim mal possible, tant si eren contra Israel com contra la base dels Estats Units a Qatar.
L’Iran sempre va intentar rebaixar tensions i respondre però sense augmentar l’escalada, sabent que la seva capacitat militar és infinitament inferior a la de Washington i Tel-Aviv. Però alguna cosa va canviar ahir. L’Iran va prometre que les seves respostes seran "sense línies vermelles", i malgrat que no van ser mortals en excés, van tenir per objectiu molts països veïns i també posicions civils.
"Estem en contacte amb els nostres veïns per clarificar-los que l’Iran està exercint el seu dret a la defensa legítima. L’Iran no es quedarà impassible mentre ataquen a la nostra gent", va dir el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, que va assegurar que el seu país continua obert a negociar amb Washington.
"No sé per què l’Administració dels EUA insisteix a negociar amb l’Iran i just després atacar-nos enmig de les negociacions. Ja va passar el mateix al juny", va continuar el dirigent, el govern del qual va bombardejar ahir posicions civils en països del Golf. Al juny, l’Iran va arribar a atacar una base nord-americana a Qatar, però Teheran es va assegurar d’avisar amb temps i no va causar cap mal al petit país àrab. La situació actual ha sigut diferent, com també ho han sigut les reaccions contrariades i molt crítiques amb l’Iran dels països del Golf.
La república islàmica veu la seva supervivència no només amenaçada, sinó que es troba en una situació límit, sobretot després de l’atac d’ahir contra el líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, que va ser hauria sigut assassinat. El president nord-americà, Donald Trump, va dir clarament que l’objectiu final de la campanya de bombardejos és la caiguda del règim iranià.
Ofensiva generalitzada
"24 de les 31 províncies del país han sigut atacades", va declarar el cap de la Mitja Lluna iraniana. Va afegir que van morir 201 persones, funcionaris públics sobretot. Entre les víctimes, 85 serien nenes d’una escola infantil de la localitat de Minab, segons va informar el govern de Teheran.
Entre els morts estarien també un gendre i una nora de Khamenei El president del país persa, Mesud Pezeshkian, també va ser objectiu, però va sobreviure a l’atac, segons va confirmar ahir a la nit a la xarxa social X.
Trump va demanar als iranians que es tanquin a les seves cases durant els bombardejos i sortissin a "aprofitar aquesta oportunitat, potser l’última" per ocupar el poder. "L’assistència que el president dels Estats Units havia promès a la valenta gent de l’Iran ha arribat", va reaccionar Mohammad Reza Pahlavi, fill de l’últim xa de Pèrsia i que ha intentat erigir-se com a figura central de la dividida oposició iraniana des dels EUA.
