La decisió del republicà
Trump busca en l’atac revertir els revessos en la política nacional
El mandatari, amb afany de fer història, no solament vol aprofitar el moment més feble de l’Iran sinó aconseguir rèdits al seu propi país
La decisió també comporta riscos, en un any en què hi ha previstes eleccions legislatives
Idoya Noain
Durant mesos Donald Trump havia insinuat la possibilitat d’atacar militarment l’Iran, tot i que també va passar aquell temps fent passes i llançant missatges que apuntaven a camins diplomàtics per evitar-ho. Ahir, però, el president dels Estats Units i el seu homòleg d’Israel, Benjamin Netanyahu, van llançar les operacions Fúria Èpica i Rugit de Lleó que obren les portes a la guerra. La pregunta fonamental és per què el republicà ha pres la decisió ara, i la resposta no és simple ni s’adapta a la versió oficial.
Aquesta narrativa de la Casa Blanca, segons el que va plantejar el mateix Trump dimarts en escassos tres minuts en un discurs de gairebé dues hores sobre l’estat de la Unió i segons va explicar en el vídeo de vuit minuts en què informava de l’atac, inclou la idea que Teheran representa una "amenaça imminent".
Trump va dir que l’Iran "ha intentat reconstruir el programa nuclear i continua desenvolupant míssils de llarg abast que podrien amenaçar amics i aliats a Europa, tropes estacionades a l’estranger i podrien arribar aviat a la pàtria nord-americana".
Material nuclear
Cap d’aquests arguments està provat, ni que Teheran té material nuclear per fabricar una bomba nuclear "en dies". De fet, l’atac que els EUA van llançar el juny durant la guerra de 12 dies entre Israel i l’Iran a les instal·lacions nuclears de Fordow, Natanz i Esfahan "no les va fer desaparèixer", com Trump va dir llavors, però segons les anàlisis del seu mateix Govern les va degradar considerablement.
Respecte als míssils balístics amb capacitat d’arribar als EUA, l’any passat l’Agència d’Intel·ligència de Defensa va concloure que a l’Iran li faltava menys d’una dècada per tenir la tecnologia i la capacitat de producció per fabricar un arsenal significatiu.
Trump, que no va buscar l’autorització del seu propi Congrés i també va vulnerar la carta de les Nacions Unides que veta un atac militar si no hi ha una "amenaça imminent i creïble", no s’ha sentit mai lligat pel dret internacional (al gener, després de l’operació contra Nicolás Maduro, va afirmar a quatre periodistes de The New York Times: "No em cal"). I es torna a moure clarament per altres criteris.
Va voler aprofitar el moment de més feblesa i vulnerabilitat de l’aiatol·là Ali Khamenei i de tot el règim iranià, que ha rebut cops militars, ha sigut asfixiat per sancions econòmiques, veu créixer les reticències a involucrar-se d’aliats i fa mesos que apaivaga amb brutalitat protestes dels seus ciutadans als carrers.
En la decisió del republicà, que només fa 10 dies inaugurava a Washington la seva Junta de la Pau, hi té un paper determinant la seva ànsia de fer història, el seu afany de grandiositat. Ho va deixar clar ell mateix en el videomissatge, quan després de fer el repàs de 47 anys de greuges, es va dirigir directament als iranians per instar-los a aprofitar la seva acció per a un canvi de règim.
"Durant molts anys han demanat l’ajuda dels EUA però no els la van donar mai", va dir. "Cap president estava disposat a fer el que jo estic disposat a fer. Ara tenen un president que els dona el que volen, així que vegem com responen".
Problemes interns
Per a Trump, a més, l’atac a l’Iran té també un important paper respecte a la política nacional, tot i que és una aposta que comporta perills per a ell i per als republicans, especialment en un anyque hi ha eleccions legislatives, al novembre.
Si Trump aconsegueix els seus objectius, en pot sortir reforçat, en un moment en què li convé. Acaba de rebre el cop més fort a la seva agenda amb l’anul·lació del Tribunal Suprem de la majoria dels seus aranzels, té els índexs d’aprovació més baixos dels seus dos mandats, pateix una desconnexió amb la ciutadania sobre la situació econòmica i el desencant per l’agressivitat desmesurada de la seva campanya contra els immigrants. Així mateix, el consumeixen diàriament escàndols sobre el cas Epstein.
Sense autorització del Congrés ni notificació formal a les cambres
Donald Trump va llançar l’atac a l’Iran sense l’autorització del Congrés dels Estats Units ni notificació formal a les cambres, un pas que no és inèdit però que torna a remarcar el menyspreu del republicà pel poder legislatiu i que va provocar la denúncia dels crítics del mandatari. Aquests, precisament, planificaven una votació la setmana que ve d’iniciatives plantejades per mirar de limitar la capacitat del president de prendre accions militars d’una manera unilateral i ahir van reforçar l’impuls per celebrar la votació.
El pas fet per Trump té nombrosos precedents, però no l’eximeixen de la polèmica. Si bé la Constitució dels EUA estipula que només el Congrés pot declarar la guerra, les últimes set dècades diversos presidents, tant republicans com demòcrates, han emprès accions militars sense l’autorització expressa de les cambres. De fet, des que Roosevelt ho va fer en la Segona Guerra Mundial, els EUA no han declarat oficialment cap guerra.
El Congrés va aprovar l’any 1973 la resolució de poders de guerra per mirar d’alentir la guerra del Vietnam i després dels bombardejos de Cambodja, va requerir una notificació al Congrés al cap de 48 hores així com també la retirada en un termini de 60 a 90 dies en cas de no haver-hi autorització. L’última vegada que el Congrés va aprovar una autorització d’ús de la força militar va ser el 2002. Tant Barack Obama com Trump i Joe Biden han fet servir aquesta autorització, aprovada després dels atemptats de l’11-S, per justificar accions militars a 10 països diferents. El mandatari actual, però, en el passat va criticar repetidament Obama per haver-se saltat les cambres.
Diverses vegades el 2012, a més, Trump va assegurar a les xarxes socials que el demòcrata atacaria l’Iran amb objectius electorals i mirant les seves xifres a les enquestes. Al novembre hi ha eleccions legislatives als EUA i els índexs d’aprovació de Trump són en mínims històrics.
Trump tampoc va demanar autorització al Congrés abans d’atacar Veneçuela. En aquell cas va justificar que si n’hagués informat abans les cambres hi hauria pogut haver filtracions.
