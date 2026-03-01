Tensió global
La UE crida a la "moderació" i posa el focus en la seguretat nuclear
Els països europeus exigeixen diplomàcia, desescalada i protecció dels civils
Irene Benedicto
Els líders europeus van reaccionar a l’atac a gran escala que els Estats Units i Israel van llançar contra l’Iran i a les represàlies del país persa amb una combinació de prudència i alarma, amb crides a la desescalada i a l’activació de comitès de crisi per mirar de concretar posicions davant el risc d’una escalada regional.
Com a bloc, la Unió Europea va demanar màxima moderació i va posar el focus en la seguretat nuclear i la no-proliferació. Mentrestant, les capitals van cridar a la desescalada, van assegurar estar llestes per protegir els seus ciutadans al país iranià i van convocar comitès de crisi a nivell nacional per definir més clarament la seva postura amb el pas de les hores.
Des de Brussel·les, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, van demanar ahir evitar "qualsevol acció" que pugui augmentar la tensió després del bombardeig sobre l’Iran atribuït a forces israelianes i nord-americanes. En un comunicat conjunt, els dos dirigents van qualificar la situació a l’Iran de "molt preocupant" i van assegurar que mantenen contactes amb els seus socis a la regió.
Von der Leyen i Costa van remarcar que és "vital" mirar de garantir la seguretat nuclear i preservar el règim mundial de no proliferació. També van reafirmar el seu compromís amb l’estabilitat regional i van assegurar que la UE prendrà les mesures necessàries per recolzar els ciutadans europeus a la zona, en coordinació amb els estats membre.
Els líders comunitaris van recordar, a més a més, que la UE ha imposat sancions per les accions del règim iranià i de la Guàrdia Revolucionària, inclosa també recentment en la llista d’organitzacions terroristes del bloc, i que continua defensant una sortida negociada per abordar els programes nuclear i balístic. El comunicat va acabar amb una crida a la "màxima moderació", a protegir la població civil i a mantenir el respecte el dret internacional.
Avís de Macron
"L’esclat d’una guerra entre els Estats Units, Israel i l’Iran tindria greus conseqüències per a la pau i la seguretat internacionals", va advertir el president francès, Emmanuel Macron, en una llarga publicació a les seves xarxes socials. "L’escalada en curs és perillosa per a tothom. Ha d’aturar-se", va afegir tot seguit.
En paral·lel a aquest missatge de prudència, el president francès va remarcar que França està preparada per mobilitzar mitjans per protegir els seus socis més pròxims si ho sol·liciten, i que manté una coordinació estreta amb aliats europeus i amb interlocutors regionals. "En aquest moment decisiu, s’està fent tot el que és necessari per garantir la seguretat del nostre territori nacional, dels nostres ciutadans i dels nostres interessos en l’Orient Mitjà", va escriure.
A partir d’aquí, Macron va endurir el to cap a Teheran: "Les massacres del règim islàmic el desqualifiquen i exigeixen que es torni la veu al poble".
