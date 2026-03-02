Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Albares diu que Morón i Rota no s’utilitzaran al marge de les Nacions Unides / FERRAN NADEU

Tono Calleja Flórez

Madrid

El ministre José Manuel Albares va assegurar ahir que les bases militars dels EUA de sobirania espanyola "funcionen sota una premissa i un tractat que és molt clar, que té un perímetre, i fora d’aquest perímetre no s’utilitzaran, ni tampoc fora dels principis de la Carta de les Nacions Unides", va explicar a RTVE. Després va especificar que "les nostres bases [Rota i Morón] no s’han utilitzat en aquesta operació" contra el règim iranià.

Per al ministre d’Exteriors, aquesta "escalada militar és molt perillosa i pot tenir conseqüències imprevisibles". "Hem defensat el dret a la lliure expressió dels iranians i les dones iranianes, que ho fan amb més dificultat, però aquesta acció sense cap cobertura legal no l’acompanyem", va destacar. Així, Albares va defensar que "aquesta acció unilateral no té encaix a la carta de les Nacions Unides: rebutgem també els atacs de l’Iran cap a països amics d’Espanya". A més, va informar que no hi ha víctimes espanyoles.

