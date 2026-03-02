La CIA va rastrejar Khamenei durant mesos
Israel hi va posar els avions i la intel·ligència nord-americana la informació que va permetre a Tel-Aviv i Washington acabar amb el líder suprem de l’Iran i alguns dels seus lloctinents. Una distracció imperdonable de la cúpula dirigent iraniana, que es va citar al centre de Teheran, va facilitar l’operació.
Ricardo Mir de Francia
Els míssils estaven carregats; els portaavions, en posició. Només faltava saber quan i com començaria l’atac sobre l’Iran, telegrafiat des que els EUA van traslladar al golf Pèrsic el contingent de forces militars més gran des de la invasió de l’Iraq el 2003 i van créixer els viatges d’alts càrrecs de la seguretat israeliana a Washington. Segons publiquen diversos mitjans nord-americans, les respostes van arribar de la intel·ligència nord-americana, que feia mesos que rastrejava juntament amb els seus col·legues israelians els moviments del líder suprem de l’Iran i els seus lloctinents en l’aparell de seguretat. En aquelles hores prèvies, la CIA va traslladar a Israel amb "alt nivell de fiabilitat" que Ali Khamenei es veuria dissabte al matí amb els seus subordinats a les seves oficines al centre de Teheran, un gest d’extrema ingenuïtat que va pagar molt car.
Els míssils de llarg abast que van acabar amb l’aiatol·là van sortir d’Israel dissabte a les sis del matí en diversos caces de guerra. Dues hores i cinc minuts després de l’enlairament, van colpir la Casa del Lideratge, l’edifici que acollia les oficines del líder suprem, del president de l’Iran i del seu Consell de Seguretat Nacional. A Teheran eren les 9.40. La nova agressió militar d’Israel i els EUA sobre la República Islàmica –una operació llançada sense el suport del Consell de Seguretat de l’ONU ni justificació com a acte de legítima defensa– estava en marxa. Nou mesos després de l’última i amb l’objectiu confés aquesta vegada de provocar un canvi de règim. "L’atac d’aquest matí s’ha portat a terme simultàniament en diversos llocs de Teheran, inclòs un en què s’havien reunit alts càrrecs de l’aparell polític i de seguretat", va escriure poc després un funcionari del Ministeri de Defensa israeliana, segons assenyala The New York Times.
A hores d’ara ja no té gaire importància que l’espionatge nord-americà hagués conclòs que l’Iran no representa una "amenaça immediata" per a Washington, com va afirmar Donald Trump al justificar l’ofensiva, o que les negociacions entre els dos països per garantir que Teheran no desenvolupés armes nuclears haguessin avançat "substancialment" uns dies abans, segons els mediadors omanites. El vell somni de Benjamin Netanyahu de destruir l’únic Estat que ha resistit els plans hegemònics del seu país a la zona comença a prendre forma. Trump n’és només el facilitador.
En l’atac contra les oficines de treball de Khamenei es van fer servir una trentena de míssils, segons The Wall Street Journal. Tot el complex va quedar arrasat i, amb ell, la negligent temeritat del lideratge iranià. ¿Com van poder reunir-se en un mateix lloc tants dels seus dirigents sabent que els seus enemics esperaven la mínima oportunitat per prémer el gallet? ¿Va ser per excés de confiança, per pura estupidesa? El bombardeig va sepultar no només l’home que ha dirigit l’Iran amb zel ideològic i mà de ferro des de la mort de l’aiatol·là Khomeini fa 40 anys, sinó també altres capitostos.
L’agència oficial de notícies IRNA va confirmar la mort del general en cap de la Guàrdia Revolucionària, Mohammad Pakpur, i del ministre de Defensa, Amir Nasirzadeh. Altres fonts també hi inclouen Ali Shamkhani, secretari del Consell de Defensa i encarregat de supervisar les negociacions amb els EUA sobre el contenciós nuclear, així com al cap de l’Estat Major de l’Exèrcit, Abdolrahim Mousavi. Israel manté que l’atac va matar en un minut fins a 40 alts càrrecs de l’aparell de seguretat. "Hem matat el dictador Khamenei i desenes d’alts càrrecs del seu règim repressiu", va dir Netanyahu.
Penetració al país
Aquesta pluja de foc inicial ha tornat a posar de manifest la penetració de l’espionatge israelià i nord-americà als passadissos del poder iranià, com ja es va veure en els 12 dies que va durar la guerra del mes de juny passat. En perícia i brutalitat el Mossad no té rival. Des de finals del 2023, quan va començar la guerra a Gaza, el desencadenant inicial dels dramàtics esdeveniments que han remodelat la regió des d’aleshores, Israel ha escapçat els lideratges de l’Iran, Hezbol·là i Hamàs. I no una vegada, sinó unes quantes.
"Tothom esperava que l’atac arribés a mitjanit, quan la foscor aporta cobertura a les operacions", va dir al Journal Amos Yadlin, l’excap de la intel·ligència militar israeliana. Els bombardejos israelians es van centrar en el règim i el seu arsenal de míssils, mentre que els nord-americans van prioritzar objectius militars, d’infraestructura estratègica a naval, segons la mateixa font. Només Israel hauria colpit 500 objectius, en la campanya aèria més gran de la seva història, segons els seus militars. Paral·lelament, Israel va llançar ciberatacs contra aplicacions mòbils, mitjans de comunicació i fins i tot l’app perquè els iranians compleixin les pregàries de l’islam.
Com a resultat, molts iranians es van trobar amb missatges que els instaven a rebel·lar-se, cridaven a la deserció dels membres de l’aparell de seguretat o avisaven la població que "l’ajuda ha arribat". Ara falta saber com evolucionarà tot. Si una cosa ha demostrat la història, és que les operacions de canvi de règim solen acabar malament i que és difícil aconseguir-ho només amb bombardejos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després