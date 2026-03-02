El conflicte reobre el fantasma del petroli per 80 dòlars el barril
El mercat no pot absorbir el bloqueig de la ruta estratègica de l’estret d’Ormuz
Marcos Rodríguez
L’escalada militar entre els Estats Units i l’Iran, amb la participació d’Israel, torna a tensionar el tauler energètic i financer global. El focus immediat dels mercats és el petroli, que ja cotitza entorn dels 73 dòlars per barril en la seva referència Brent després de pujar amb força en les últimes setmanes. La gran pregunta és si el conflicte quedarà en un episodi acotat o si derivarà en una pertorbació estructural del subministrament.
El risc clau no és tant als barrils iranians (l’Iran produeix menys del 3% del subministrament mundial) com a l’estret d’Ormuz, per on transiten uns 21 milions de barrils diaris de cru i derivats. Tal com recull Financial Times, el mercat pot absorbir la pèrdua puntual de cru iranià, però no un bloqueig prolongat d’aquesta ruta estratègica.
Els experts que han sigut consultats per aquest diari coincideixen que la reacció inicial serà alcista. Javier Molina (eToro) adverteix que cada escalada a l’Orient Mitjà activa de manera automàtica una prima de risc geopolítica, fins i tot sense tancament efectiu d’Ormuz. La mera amenaça és suficient per tensionar el preu.
No obstant, José Carlos Díez, economista, rebaixa el dramatisme. No veu el barril en 85 dòlars i recorda que en episodis anteriors la tensió va durar hores. Segons el seu parer, estem en un moment de baixa aversió al risc i l’Aràbia Saudita té capacitat per elevar producció i estabilitzar el mercat.
En una línia similar, l’economista Javier Santacruz remarca que la diversificació actual de fonts energètiques n’esmorteirà l’impacte. L’OPEP, a més, es reuneix aquests dies amb marge per ajustar oferta si fos necessari.
Més cautelós és Arnau Montserrat, tècnic de mercats financers independent i col·laborador en C4E.Club, que recorda que les borses es troben en màxims i el mercat ve d’unes setmanes de pujada pel que fa a matèries primeres. Un repunt sostingut del cru podria traslladar-se a la inflació i reobrir el debat sobre els tipus d’interès, que és un còctel menys benigne per a la renda variable.
Impacte a Espanya
En el cas d’Espanya, l’impacte directe és limitat. La Unió Europea manté sancions sobre el cru iranià i les importacions són pràcticament inexistents. No obstant, el petroli és un mercat global: si el Brent puja pel risc a l’estret d’Ormuz, les refineries europees paguen més, tot i que no comprin un sol barril a Teheran. La diferència no està en l’origen del cru, sinó en el preu internacional. I aquest és el canal per on podria arribar l’impacte, via carburants i inflació energètica. El consens apunta a una obertura avui amb biaix defensiu. Energia i defensa podrien liderar avenços, mentre aerolínies i consum patirien per l’encariment del combustible. També s’anticipen fluxos cap al dòlar i els bons.
Si el mercat interpreta la crisi com un xoc puntual, la volatilitat serà intensa però breu. Si, per contra, percep una inestabilitat prolongada a l’Orient Mitjà, el petroli podria escalar als 80-90 dòlars, o fins i tot als 100 en escenaris més alarmistes, i començar a afectar expectatives de creixement.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després