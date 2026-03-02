El dividit PSOE d’Extremadura s’enfronta a la Gestora i a Ferraz
Luis Ángel Sanz
Les ferides del PSOE extremeny cada vegada s’obren més. La divisió de la federació en dues meitats gairebé sempre enfrontades: Badajoz, amb més afiliats, uns 6.500, i Càceres, amb 3.500; el desastrós resultat electoral del desembre, quan el PSOE va perdre més de 100.000 vots i 10 diputats; el futur judicial del candidat i exsecretari general Miguel Ángel Gallardo –que anirà a judici al maig–; i l’enfrontament de la Gestora i Ferraz amb les direccions provincials estan convertint la federació extremenya en un polvorí a punt d’esclatar.
Tot, mentre PP i Vox exposen les seves diferències i xoquen de tal manera que demà la presidenta en funcions, María Guardiola, tindrà gairebé amb tota seguretat la seva primera investidura fallida perquè només comptarà amb el suport dels 29 diputats del PP.
Aquesta setmana, els secretaris generals del PSOE a Badajoz, Manolo Borrego, i Càceres, Álvaro Sánchez Cotrina, van convocar de manera conjunta les dues executives. Una maniobra insòlita que va ser entesa com una manera d’enfrontar-se a la Gestora, que consideren teledirigida per Ferraz. Els dos secretaris provincials podrien ser candidats en les pròximes primàries. Cap dels dos ha rebutjat aquesta possibilitat.
Mentrestant, la Gestora que presideix el delegat del Govern a Extremadura, José Luis Quintana, de l’absoluta confiança de Pedro Sánchez, ha convocat el Comitè Regional per a divendres vinent. Aquell dia, en què probablement es convocaran les primàries socialistes, serà la segona votació de la investidura de Guardiola si no fos presidenta en la primera votació de demà, com tot apunta. Llavors, els socialistes extremenys ja sabran si la candidata del PP és investida (divendres n’hi hauria prou amb l’abstenció de Vox) o si s’obre un període d’inestabilitat que durarà dos mesos i que podria acabar fins i tot amb la repetició de les eleccions.
