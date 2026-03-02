Conflicte al Pròxim Orient
Espanyols residents a Israel, entre els nervis i el suport a l’ofensiva contra l’Iran: «És tràgic, però el moment és ara»
La vida quotidiana dels ciutadans israelians s’organitza entorn d’alertes de míssils, sirenes i refugis preparats, mentre es desenvolupa l’operació contra el règim dels aiatol·làs
Guerra de l’Iran | Últimes notícies en directe
María Mondéjar
Feia dues setmanes que el Luis donava per fet que s’acostava un atac imminent contra l’Iran i que implicaria conseqüències inevitables. La sorpresa, a tot estirar, ha sigut que es produís en ple dia i en dissabte, dia sagrat per al judaisme. «És trist, però diguem que és una mica rutinari i forma part de la realitat que es viu aquí», explica a EL PERIÓDICO Luis Vega, un metge espanyol que fa sis anys que viu a Tel-Aviv amb la seva dona, originària d’Israel, i els seus dos fills, de dos i quatre anys. «Ha estat complicat. Des de les dues del migdia fins a les set vam estar entrant i sortint del búnquer i a les nou una altra vegada», explica. «Al final vam dormir allà, però van estar sonant les alarmes tota la nit, amb la qual cosa hem descansat poc i hem dormit menys».
El primer avís, que informava del que Israel ha batejat com a operació Rugit del Lleó i de l’atac a centenars d’objectius militars a l’Iran, va sorprendre el Luis mentre conduïa de camí a la feina. «El primer ensurt em va agafar camí de l’hospital, quan vaig sentir les sirenes. A partir d’allà només quedava esperar el que vingués», explica. Tot i així, diu prendre’s sense gaire drama la situació, malgrat l’estrès i la incomoditat que comporta, i conscient que es tracta d’un conflicte que probablement anirà per llarg.
El nerviosisme i la tensió conviuen, en aquest cas, amb una sensació de familiaritat, en un país que afronta un complex dilema de seguretat, especialment en la seva relació amb l’Iran, i que justifica la necessitat d’actuar «preventivament» –en paraules del ministre de Defensa israelià, Israel Katz–, és a dir, sense que una amenaça imminent s’hagi materialitzat.
En aquest sentit, no és la primera vegada que els ciutadans d’Israel reben als seus mòbils alertes d’atacs contra el territori. «El país ho té assumit, forma part del que es considera correcte. L’Iran vol destruir Israel i, per tant, no es pot negociar, i la població ho veu com una cosa que ha de passar», comenta el Luis.
Una població acostumada
«Tot i que soni lleig, ja és costum. Hi ha molts atacs a Israel. Un s’acostuma a sentir les alarmes i ja sap què fer. Jo tinc una motxilla preparada amb aigua, menjar, roba i una ràdio. No és sa, no és una cosa idíl·lica, però és gairebé part de la identitat», diu David Yabo, que es va mudar fa cinc anys a Israel per motius religiosos. No obstant, la diferència que trenca la rutina és la quantitat d’atacs que ha dirigit Teheran contra l’estat hebreu, inclòs un que ha causat almenys nou morts i 28 ferits a la localitat de Beit Semesh, al centre d’Israel. «Si ho comparem amb l’atac de l’últim any, en aquesta ocasió han sonat moltes més vegades les alarmes antiaèries».
A més del so de les alarmes, els israelians reben als seus telèfons alertes mitjançant una aplicació que els informa tant del llançament d’un míssil com de la seva entrada en territori israelià. Aquest sistema de prealerta és un component clau de l’estratègia de defensa aèria d’Israel i compleix el propòsit de proporcionar als ciutadans el temps necessari per buscar refugi. «Tenim una aplicació que ens indica quan s’entreveuen míssils que surten de l’Iran, llavors posa-hi que tarden cinc minuts fins que arriben i tenim prou temps per refugiar-nos», comenta el David.
Des de Jerusalem, el David considera que és poc productiu posar-se nerviós davant una situació que no es pot controlar. A més, assumeix com a inevitable l’atac contra l’Iran i fins i tot el considera necessari per delmar les forces del règim dels aiatol·làs, que assegura que representen una amenaça existencial contra Israel. «Això fa 20 anys que ho esperem. És una cosa que se sabia. Des de l’últim any, amb els últims atacs, sabíem que no era el final», afirma.
La relativa normalitat amb què es viuen els atacs a Israel es reflecteix també a les llars. En els més moderns, les construccions inclouen habitacions «segures» amb parets de formigó i portes blindades, mentre que d’altres compten amb soterranis protegits per allotjar tots els veïns d’un mateix edifici. Ester Shecter viu en un dels primers i relata a aquest diari que el fet de no haver de sortir de casa redueix el nerviosisme davant una situació que igualment viu amb angoixa i tensió. «Es viu una mica amb nerviosisme. Ja fa uns dies que estava en boca de tots que això podia passar. Tot i que, no vaig pensar que podia ser d’aquestes dimensions», explica la malaguenya que viu a Beit El, un assentament pròxim a Jerusalem considerat il·legal segons el dret internacional.
Atrapada a Madrid
Amb més nervis i estrès ha viscut els atacs Dana Chocrón, que viu a Israel des dels 18 anys, tot i que actualment es troba a Madrid per feina i sense possibilitat de tornar a causa del tancament de l’espai aeri i les interrupcions de vols cap a la regió. «Tinc família molt pròxima allà: els meus pares, els meus germans i ara els meus avis, que estan de visita. Ho visc gairebé en primera persona perquè tinc l’aplicació i les sirenes sonen aproximadament cada mitja hora», relata amb preocupació.
La Dana considera necessària l’acció contra l’Iran, però admet que la viu amb gran inquietud. «És molt anguniós. Ja hi ha hagut morts i edificis completament destruïts. Des d’ahir al matí i durant tota la nit no paren les sirenes, i la meva família ha hagut d’estar hores en un búnquer», conclou.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”
- Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: 'Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà