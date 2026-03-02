El Govern deixa en l’aire la publicació de les balances fiscals
Després del xoc amb Junts per l’escut social, l’Executiu posa en quarantena aquesta històrica reivindicació dels de Puigdemont
Iván Gil
La doble clatellada de Junts al Govern en l’últim ple del Congrés, al sumar els seus vots al PP i Vox per rebutjar el decret de l’escut social i la limitació de preus en situació d’emergència, sembla haver acabat la paciència de l’Executiu. Els ministres socialistes no amagaven estar enfadats amb els postconvergents i els acusaven de mimetitzar-se amb la "dreta i ultradreta". Un salt qualitatiu en el discurs, ja que els socialistes sempre havien evitat les crítiques directes per no esverar els de Carles Puigdemont i confiaven a reconduir la relació o, almenys, a encaixar les seves demandes per salvar les votacions. La de l’escut social, amb la pròrroga de mesures antidesnonaments o del bo social elèctric implantades des del 2020, era prioritària com a senya d’identitat del Govern.
L’empipament dels socialistes es va deixar sentir en el ple i els negociadors de la Moncloa lamentaven que les "picades d’ullet" que havien fet a Junts caiguessin en un sac foradat. Concretament, pel que fa a la moratòria antidesnonaments, al deixar fora els petits propietaris o aprovar un fons de 300 milions d’euros per cobrir els impagaments, però també en altres assumptes com el desbloqueig de la llei de Junts per endurir la multireincidència en el Codi Penal.
Per això ara s’opta per posar en quarantena els avenços en compromisos pendents. Principalment, el que té a veure amb la publicació de les balances fiscals, una històrica reivindicació de Junts. Fonts d’Hisenda avançaven fa uns dies el compromís a publicar-les amb totes les metodologies disponibles per esquivar les diferències. Ara, però, s’ha posat en quarantena la decisió i s’ha deixat en l’aire aquest gest. Encara que públicament la vicepresidenta María Jesús Montero no hagi volgut donar un cop de porta.
El Govern també es veu sense incentius en la pretensió per desbloquejar amb Podem la delegació de competències en immigració a Catalunya. En els últims dies s’havia iniciat l’intercanvi de papers. El veto dels quatre diputats liles va fer que la norma, presentada conjuntament pel PSOE i Junts, decaigués a l’afegir-se al rebuig del PP i Vox. A canvi que reconsideressin el vot en contra i s’obrissin a buscar un punt de trobada, el Govern va pactar amb la formació d’esquerres la regularització exprés de fins a mig milió de migrants.
La constatació que la falta d’interlocució i els fallits intents d’una mediació del PNB, al pactar amb els nacionalistes bascos mesures del gust dels postconvergents, situa la legislatura en un punt d’inflexió. "No han volgut asseure’s quan la redacció sobre els desnonaments és molt diferent de la primera, que podrien acceptar perfectament. Això de l’okupació és una excusa", retreien els negociadors de la Moncloa. "Ni okupes, ni okupos, que no enganyin, que els okupes no tenen ni un sol benefici en aquest reial decret llei", replicava des de la tribuna del Congrés abans de la votació el ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños.
Pressupostos sentenciats
El mateix president del Govern va donar el senyal als seus de passar al contraatac quan en la sessió de control al Congrés de dimecres de la setmana passada va atribuir a Junts voler "copiar els discursos de la dreta i la ultradreta". Ho va fer com a rèplica a la confirmació de la seva portaveu, Miriam Nogueras, que votarien en contra del decret que inclou les mesures per a la moratòria antidesnonaments. Una mena de ja n’hi ha prou.
Per als socialistes, darrere de la falta d’entesa amb Junts en matèria social es trobaria la seva competició electoral amb l’emergent Aliança Catalana. El cas és que aquesta realitat amb els postconvergents també sentencia els Pressupostos, respecte als quals continua havent-hi la intenció de presentar-los dins d’aquest primer trimestre.
Gairebé quatre mesos després que Junts anunciés la ruptura del pacte d’investidura amb el PSOE, el Govern dona símptomes de considerar irrecuperable la relació. Els postconvergents mantenen gravada en pedra la llista d’incompliments, i els gestos de l’Executiu no han servit per acostar posicions. Davant això, fonts socialistes assenyalen que fins a una hipotètica tornada de Carles Puigdemont aquesta formació "no acabarà d’estabilitzar-se".
