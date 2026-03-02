Relacions entre socis
El Govern i ERC exhibeixen al Parlament la seva distància davant dels pressupostos per l’IRPF
Dalmau promet complir amb l’impost, però Jové exigeix el compromís explícit del Govern.
«El país necessita pressupostos» i «mà estesa» per negociar. Una vegada i una altra, aquestes són les dues expressions que més ha utilitzat aquest dilluns el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en la seva compareixença al Parlament per presentar els números del seu departament. Tot i que l’objectiu de la seva presència a la Cambra era explicar les inversions de la seva conselleria, s’ha acabat convertint en un nou intent de convèncer ERC perquè avali els comptes d’aquest any. Els republicans, però, han deixat clar que continuen instal·lats en el «no» mentre no obtinguin un compromís sobre la recaptació de l’IRPF. «No intenti pressionar-nos amb frases com les d’avui», ha replicat el líder d’ERC a la Cambra, Josep Maria Jové.
Dalmau ha desplegat una estratègia de seducció cap al partit de Junqueras: ni un retret explícit i tots els elogis per haver-se prestat a arribar a molts altres acords amb el Govern en l’any i mig de legislatura que ja ha transcorregut. També ha volgut reconèixer «la feina dels governs anteriors», en especial del que van liderar els republicans amb Pere Aragonès (2021-2024). A partir d’aquí, ha argumentat que per donar continuïtat a aquesta feina feta i per donar «estabilitat» a Catalunya cal aprovar nous comptes: «No es pot governar la Catalunya del 2026 amb els pressupostos del 2023». «Sempre hi ha més valentia en l’acord que en el desacord», ha dit.
El conseller ha demostrat ser conscient que el principal obstacle perquè la Generalitat tingui pressupostos és que ERC se sent desairada perquè el Govern de Pedro Sánchez no ha donat garanties que Catalunya podrà recaptar el seu IRPF en el futur. Dalmau no ha pogut donar aquestes garanties en nom de l’executiu central, però ha promès que el seu Govern «complirà el 100% dels acords d’investidura subscrits amb els Comuns i amb ERC». Un d’aquests acords recollia que Catalunya podria gestionar aquest IRPF en el futur. El conseller només ha demanat temps als republicans perquè «les grans coses no s’aconsegueixen d’un dia per l’altre, sinó que són fruit de treballar junts i negociar». També ha recordat que l’Executiu ha complert amb la principal demanda que els republicans van formular: el nou finançament. «Asseguem-nos i negociem», ha reclamat.
Les bones intencions del conseller no convencen ERC, almenys per ara. Jové ha mantingut el «no» del seu partit mentre no hi hagi avenços amb l’IRPF, avenços que vagin més enllà de les promeses. «O no ho han entès o no ho volen entendre. Volen pressupostos? Nosaltres també. Volen el nostre vot? Compleixin amb la paraula donada», ha dit. Això sí, el rebuig dels republicans continua sense ser definitiu, ja que les negociacions continuen produint-se entre bambolines. Així, la porta d’ERC continua oberta, però amb la mateixa condició de sempre. «Aconsegueixi que es compleixi l’IRPF amb fets i no amb paraules, i ERC hi serà», ha conclòs. Jové ha estès la mà al Govern per negociar suplements de crèdit si finalment no hi ha comptes, però aquest és un escenari que Dalmau no ha volgut contemplar. El conseller està convençut que hi haurà acord: «Permetin-me ser optimista».
9.000 milions més
El conseller també ha dedicat una part de la seva intervenció a reivindicar els comptes perquè suposen un augment de 9.126 milions més que els pressupostos de 2023, els últims que el Parlament va aconseguir aprovar. «El país no pot renunciar a 9.000 milions destinats a enfortir les polítiques que el país necessita», ha defensat. Pel que fa a les competències de la seva conselleria, entre les quals figuren les relacions amb el món local, ha exposat que és un pressupost «clarament municipalista» perquè 7.700 milions del total seran per als ajuntaments.
Un altre dels àmbits clau de Presidència és la reforma que el Govern ha posat en marxa per reduir la burocràcia i millorar les relacions dels ciutadans amb l’administració. Els comptes del 2026 consignen 100 milions per a aquest assumpte. Uns diners que s’invertiran, com va explicar en el seu dia El Periódico de Catalunya, per reforçar les oficines mòbils d’atenció al ciutadà, també les presencials, o millorar la comunicació a través del nou web de la Generalitat. Una altra de les novetats que es vol posar en pràctica és agilitzar la concessió de llicències a través de la intel·ligència artificial (IA).
Sense més alternatives
La compareixença del conseller ha servit per constatar una vegada més que el Govern no té més alternatives per pactar els comptes que ERC i els Comuns. La resta de partits de la Cambra no hi estan ni hi estaran per la feina. La diputada de Junts Glòria Freixa ha dit que el seu partit no avalarà els comptes perquè inclouen «polítiques de l’extrema esquerra» en matèries com l’habitatge i el partit ja ha presentat la seva esmena a la totalitat, igual que els populars. I és que tampoc el PP i Vox donaran aire a l’Executiu. Per al diputat popular Juan Fernández són uns comptes «inútils» que busquen la «cubanització» de Catalunya. «Són uns pressupostos pitjors que els anteriors», ha dit el portaveu de Vox, Joan Garriga.
Tampoc la CUP votarà a favor dels comptes. Per al diputat Dani Cornellà no són una solució per als problemes de Catalunya, el gran problema de la qual és la «infrafinançament» estructural que pateix des de fa dècades. L’únic suport del Govern ara mateix són els sis diputats dels Comuns. El diputat Lluís Mijoler ha reivindicat la seva empremta en els pressupostos per incloure «polítiques públiques que milloren la vida» de la gent. Polítiques, ha precisat, que «no són d’extrema esquerra».
