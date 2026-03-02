Podem planteja votar sobre l’autonomia lleonesa
El Periódico
El secretari d’Organització de Podem, Pablo Fernández, va plantejar un programa de més de mig centenar de mesures per a Lleó, entre elles un referèndum "vinculant" sobre la seva autonomia al denunciar que ha sigut una terra "espoliada per les polítiques del PP".
En un acte de partit en què va estar acompanyat pel cap de llista a Lleó de Podem-Aliança Verda per Lleó, Sixto Martínez, va mostrar la seva intenció que la veu del partit "ressoni amb força" a les Corts i de "llançar" el PP de la Junta "després de 40 anys perpetuant polítiques que han perjudicat especialment la província de Lleó", informa Europa Press.
"A Podem aquests dies hem presentat el nostre programa, que s’aboca especialment a la província de Lleó, i conté 56 mesures específiques per a aquesta província fonamentalment consistents a blindar i ampliar els serveis públics, a obtenir més drets i a aconseguir una economia i un model industrial que estigui arrelat al territori", va assegurar Martínez.
Consulta "vinculant"
En aquest context, "com a primera mesura específica" per a la província, hi ha un "referèndum vinculant perquè la ciutadania decideixi si vol que Lleó continuï formant part de la comunitat o si vol que Lleó sigui una comunitat autònoma pròpia".
Fernández es va mostrar "radicalment en contra de macroprojectes que erosionen i perjudiquen" la província i, per aquesta raó, en el programa aposten per "la paralització immediata dels grans projectes de macrogranges, de plantes de biomassa, de biogàs, de parcs fotovoltaics i de parcs eòlics". "Creiem que la riquesa que es produeix a la província de Lleó, que és moltíssima, ha de quedar-se a la nostra província", va assenyalar.
