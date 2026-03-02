Teheran inicia la transició per triar el successor de Khamenei
La mort del líder suprem iranià impulsa el poder d’Alí Larijani, negociador amb Washington i molt proper al Kremlin
Adrià Rocha Cutiller
Amb l’aiatol·là Alí Khamenei mort, l’Iran va entrar ahir en un procés de transició de cara a escollir un nou líder suprem que haurà de comandar el país durant aquest període de guerra contra Israel i els Estats Units d’Amèrica.
Temporalment, la República Islàmica va designar un consell interí de lideratge polític, conformat pel president, Masoud Pezeshkian, el cap de la Justícia, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, i el clergue i antic home fort de Khamenei, Alireza Arafi. Al costat de tots ells, una gran part del poder resideix en el president del Consell de Seguretat Nacional, Alí Larijani.
Si algú ha guanyat en importància i responsabilitat després de la mort de Khamenei, aquest és sens dubte Alí Larijani. Vist com un de pragmàtic i una figura de l’establishment, ha comandat des de les bambolines les negociacions amb els EUA i ha sigut, també, el màxim artífex de la brutal repressió que el règim va aplicar contra els manifestants a finals d’any, en què prop de 10.000 persones van morir, sobretot en mans de la policia i els paramilitars lleials a Teheran. Larijani va ser sancionat per Washington. També és vist com un polític pròxim a Moscou, i en els últims mesos ha fet diversos viatges a Moscou.
Per la seva banda, Masoud Pezeshkian, abans de presentar-se a les eleccions anticipades de juny del 2024 després de la mort en accident del president, Ebrahim Raisi, poc podia imaginar que seria el líder polític d’un país en guerra i radicalitzat a l’extrem.
En els comicis, Pezeshkian va entrar com l’únic candidat reformista i amb tot just opcions per resultar elegit. Però precisament per ser una figura allunyada de la política ultraconservadora de Teheran, va guanyar amb gran marge.
El seu mandat va ser una enorme decepció per als seus votants: durant el seu any i mig de govern, ha estat queixant-se de la seva estreta capacitat de maniobra.
El tercer en discòrdia és Gholam-Hossein Mohseni Ejei, encarregat d’aplicar la persecució, amb pena de mort inclosa, contra els manifestants que han cridat al canvi dins del país.
Últimes protestes
Va passar en les últimes protestes d’aquest hivern com, també, en les manifestacions després de la mort de la jove Jina Amini el setembre del 2022 per portar el vel islàmic «de manera incorrecta».
Les xifres, segons ONGs, mostren una tendència clara. El 2021, quan Ejei va accedir al seu càrrec, 333 persones van ser condemnades a mort. El 2022, la xifra en va pujar 582; a 834 el 2023 i 975 el 2024. El 2025, l’últim any amb dades completes, les condemnes a mort van superar els 1.020 casos.
El Consell de Guardians, segons la Constitució iraniana, ha d’escollir un clergue i aiatol·là per ser l’última posició en aquest consell interí que ha de liderar el país després de la mort del líder suprem. L’elegit va ser Alireza Arafi, un teòleg islàmic, de baix perfil.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després