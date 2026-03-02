Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaRosalíaPremis GoyaMònica ClementeEstats Units i Israel ataquen IranJosefina Vilaseca
instagramlinkedin

Trump crida els iranians a "aprofitar el moment" i prendre el país: "Us ajudarem"

El president dels EUA augura que hi haurà més militars nord-americans morts pel conflicte

El president de Estats Units, Donald Trump

El president de Estats Units, Donald Trump / Zuma Press / ContactoPho

ACN - Redacció

Barcelona

El president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha fet una crida als iranians a "aprofitar el moment, ser valents, ser descarats, ser heroics i recuperar el país". Ho ha dit en un vídeo que ha difós a la seva xarxa social, Truth Social, en què ha assegurat que els EUA faran costat als opositors al règim: "Us ajudarem". També s'ha referit a la mort de tres soldats nord-americans durant els atacs a l'Iran que han efectuat conjuntament amb Israel i ha augurat que no seran els únics. "Segurament n'hi haurà més, però farem tot el qe sigui possible perquè no sigui el cas", ha assegurat.

Trump ha explicat que, a banda de la mort de l'aiatol·là Ali Khamenei i de "la totalitat del comandament militar" iranià, han enfonsat nou vaixells "en qüestió de literalment minuts" i ha reivindicat la força de l'exèrcit dels Estats Units. Ha explicat que l'operació continuarà fins que s'assoleixin els objectius. Segons ha afirmat, no podien permetre que l'Iran tingui míssils de llarg abast perquè "serien un amenaça" per als nord-americans.

Notícies relacionades

"No podem permetre que una nació que aixeca exèrcits terroristes posseeixi aquest tipus d'armes. Els permetria extorsionar el món a la seva voluntat maligna. No permetrem que passi", ha afegit. També ha exigit a la Guàrdia Revolucionària, a l'exèrcit iranià i a la policia que aturi les hostilitats si no vol rebre "una mort segura". "Serà una mort segura, no serà bonic", ha alertat.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents