Atrapada a l’aeroport de Doha
El que havia de ser el colofó perfecte a unes vacances a les Maldives va acabar convertint-se en una nit d’explosions i por al país àrab.
SARA BERNARDO
L’asturiana Cristina Cienfuegos tornava de l’arxipèlag asiàtic quan una escala a Qatar va coincidir amb l’atac a l’Iran. Cienfuegos viatjava junt amb cinc espanyols més. Res feia presagiar el que estava per passar fins que, a l’aterrar, van desactivar la manera avió dels seus mòbils. "Van començar a sonar tots alhora", recorda. A la pantalla, un missatge d’alerta: "Situació de perill al país".Cienfuegos viatjava amb cinc espanyols més. Res feia presagiar el que estava a punt de passar fins que, a l’aterrar, van desactivar el "mode avió" dels mòbils. "Van començar a sonar tots alhora", recorda. A la pantalla, un missatge d’alerta: "Situació de perill al país". "Al principi no enteníem res. La tripulació ens va dir que hi havia vols retardats i pensem que el nostre sortiria més tard", explica. L’aeroport continuava funcionant amb aparent normalitat. El grup va comprar alguna cosa per menjar i es va establir al costat d’un dels grans finestrals de l’aeròdrom. Instants després, va presenciar el que descriu com mitja dotzena de bombardejos a la llunyania. "Van retrunyir els vidres. Allà em vaig adonar que estava passant alguna cosa molt seriós", relata encara amb por. Era el contraatac iranià contra les bases militars dels EUA a l’Orient Mitjà, inclòs Qatar.El grup va comprar alguna cosa per menjar i es va establir al costat d’un dels grans finestrals de l’aeròdrom. Va ser llavors quan la calma va començar a esquerdar-se. L’asturiana va veure un avió solcant el cel. "Amb el trànsit aeri tancat, només podia ser militar", va pensar. Instants després, va presenciar el que descriu com mitja dotzena de bombardejos a la llunyania. "Van retrunyir els vidres. Allà em vaig adonar que estava passant alguna cosa molt seriosa", relata encara amb la por al cos. Era el contraatac iranià contra les bases militars dels EUA en països de l’Orient Mitjà, incloent-hi Qatar.
La primera reacció va ser intentar contactar amb l’ambaixada espanyola. El primer missatge que van rebre va ser "fred": "Des del migdia [en l’ambaixada] també hem estat veient i escoltant explosions; és veritat que els últims han sigut molt forts". Després d’hores d’espera, les autoritats van començar a distribuir els viatgers en hotels de Doha. "Es va fer etern. Hi havia moltíssima gent en la nostra mateixa situació", explica. Els van assignar una habitació en la planta 29. Des d’allà, el malson va continuar. "Vam tornar a veure míssils. La nit va ser horrible. Ho vam veure en directe i no vam poder adormir", compte.
Van tornar a escriure a l’ambaixada. La resposta els remetia a les seves xarxes socials per seguir la informació oficial: "Lamentem profundament que hagin de viure aquesta experiència. Seguirem en contacte per email, Facebook, X i Instagram"Els van assignar una habitació a la planta 29. Des d’allà, el malson va continuar. "Vam tornar a veure míssils. La nit va ser horrible. Ho vam veure en directe i no vam poder adormir", explica. Van tornar a escriure a l’Ambaixada. La resposta els remetia a les xarxes socials per seguir la informació oficial: "Lamentem profundament que hagin de viure aquesta experiència. Seguirem en contacte per correu, Facebook, X i Instagram".. A l’espera de noves indicacions, Cienfuegos intenta mantenir la calma. "La informació s’entremescla i és molt confusa", reconeix. Tot i així, percep que la situació "és una mica més tranquil·la".
