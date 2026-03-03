Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaDesnonament bloc 9Fira de l'AixadaRosalíaPremis GoyaEstats Units i Israel ataquen Iran
instagramlinkedin

Oportunitat laboral i de vida

Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles

Santi i Marina impulsen un projecte per viure en plena natura

Santuari de Bellmunt i panoràmica sobre la vall del Ges a la comarca d'Osona.

Santuari de Bellmunt i panoràmica sobre la vall del Ges a la comarca d'Osona. / Enric Brugera

Andrea Valenzuela García

Un santuari que sembla estar penjat als núvols busca dues persones per dirigir el seu restaurant i hostatgeria en un paisatge natural idíl·lic a Osona (Barcelona).

El projecte està pensat per a una parella que busqui un canvi radical en la seva vida.

No és només una oportunitat laboral, sinó una iniciativa vital basada en un negoci que cuidi el medi ambient i la sostenibilitat social.

Paisatge natural a Osona

El lloc forma part de l’espai natural de les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.

A la localitat de Sant Pere de Torelló es troba el Santuari de Bellmunt, construït directament damunt d’una roca al cim de la serra de Bellmunt. El lloc, situat a 1.246 metres d’altitud, està completament envoltat de natura i una mica aïllat de les ciutats.

On ara hi ha el santuari, abans hi havia una fortalesa, el Castell de Sa Raganyada, des del qual es podia observar la Plana de Vic, els Pirineus, la Vall del Ges i el Bisaura, i fins i tot, en dies clars, la muntanya de Montserrat.

Oportunitat laboral

Els impulsors del santuari, Santi i Marina, fa gairebé una dècada que dirigeixen el lloc i ara busquen noves persones que vulguin continuar el seu llegat i traslladar-se a l’entorn rural.

Els propietaris busquen qui pugui garantir la viabilitat i continuïtat del projecte a llarg termini, que s’encarreguin de la direcció de l’allotjament i del bar-restaurant. Amb això, pretenen aconseguir perfils actius, amb iniciativa, capacitat d’aprenentatge i amb l’ambició d’integrar-se en la comunitat local mentre aprofiten els avantatges de viure a la muntanya.

També valoren persones que siguin versàtils i capaces d’aportar valor humà i professional, que es comprometin amb un entorn laboral diferent: estimulant i autònom.

Notícies relacionades

Després dels anys en què Santi i Marina han estat dirigint el lloc, el projecte ja està pràcticament consolidat. Amb això, la integració dels nous perfils serà més senzilla.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  2. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
  3. Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
  4. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  5. «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
  6. Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
  7. Atrapada en la teranyina de la burocràcia
  8. Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?

La Generalitat demana als més de 1.0000 catalans a l’Orient Mitjà que es registrin als consolats espanyols pel conflicte a la regió

La Generalitat demana als més de 1.0000 catalans a l’Orient Mitjà que es registrin als consolats espanyols pel conflicte a la regió

L'edifici del carrer Sant Llúcia de Manresa cremat a primers de febrer ja és història

L'edifici del carrer Sant Llúcia de Manresa cremat a primers de febrer ja és història

Les noves plaques solars del mercat municipal de Manresa abastiran també una escola

Les noves plaques solars del mercat municipal de Manresa abastiran també una escola

La darrera visita de l'equip de la Síndica de Greuges a Manresa va recollir 14 queixes i 29 consultes

La darrera visita de l'equip de la Síndica de Greuges a Manresa va recollir 14 queixes i 29 consultes

Toni Elías, a punt per debutar a "Supervivientes": "Passar fam i tenir set són els meus punts dèbils"

Toni Elías, a punt per debutar a "Supervivientes": "Passar fam i tenir set són els meus punts dèbils"

Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles

Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles

La llei del taxi arriba al Parlament: ¿quan es vota i què diu sobre Uber i la resta de VTC?

La llei del taxi arriba al Parlament: ¿quan es vota i què diu sobre Uber i la resta de VTC?

Catalunya acaba de viure l’hivern més plujós dels últims 30 anys i Barcelona registra la seva cinquena marca més alta en 113 anys

Catalunya acaba de viure l’hivern més plujós dels últims 30 anys i Barcelona registra la seva cinquena marca més alta en 113 anys
Tracking Pixel Contents