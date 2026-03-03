Oportunitat laboral i de vida
Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
Santi i Marina impulsen un projecte per viure en plena natura
Andrea Valenzuela García
Un santuari que sembla estar penjat als núvols busca dues persones per dirigir el seu restaurant i hostatgeria en un paisatge natural idíl·lic a Osona (Barcelona).
El projecte està pensat per a una parella que busqui un canvi radical en la seva vida.
No és només una oportunitat laboral, sinó una iniciativa vital basada en un negoci que cuidi el medi ambient i la sostenibilitat social.
Paisatge natural a Osona
El lloc forma part de l’espai natural de les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.
A la localitat de Sant Pere de Torelló es troba el Santuari de Bellmunt, construït directament damunt d’una roca al cim de la serra de Bellmunt. El lloc, situat a 1.246 metres d’altitud, està completament envoltat de natura i una mica aïllat de les ciutats.
On ara hi ha el santuari, abans hi havia una fortalesa, el Castell de Sa Raganyada, des del qual es podia observar la Plana de Vic, els Pirineus, la Vall del Ges i el Bisaura, i fins i tot, en dies clars, la muntanya de Montserrat.
Oportunitat laboral
Els impulsors del santuari, Santi i Marina, fa gairebé una dècada que dirigeixen el lloc i ara busquen noves persones que vulguin continuar el seu llegat i traslladar-se a l’entorn rural.
Els propietaris busquen qui pugui garantir la viabilitat i continuïtat del projecte a llarg termini, que s’encarreguin de la direcció de l’allotjament i del bar-restaurant. Amb això, pretenen aconseguir perfils actius, amb iniciativa, capacitat d’aprenentatge i amb l’ambició d’integrar-se en la comunitat local mentre aprofiten els avantatges de viure a la muntanya.
També valoren persones que siguin versàtils i capaces d’aportar valor humà i professional, que es comprometin amb un entorn laboral diferent: estimulant i autònom.
Després dels anys en què Santi i Marina han estat dirigint el lloc, el projecte ja està pràcticament consolidat. Amb això, la integració dels nous perfils serà més senzilla.
