"Déu sap com vam escapar"
Els libanesos fugen una altra vegada del sud del país després dels atacs entre Hezbol·là i Israel. "Just abans de sortir ens va atacar un projectil", afirma una desplaçada.
Andrea López-Tomàs
La població libanesa s’ha vist de nou repetint tragèdies passades. De matinada i amb el que van poder recollir al vol, desenes de milers de persones van abandonar ahir casa seva. Hezbol·là havia ficat el Líban en la brutal guerra regional iniciada pels EUA i Israel contra l’Iran. Amb uns coets llançats cap al nord d’Israel, que no van causar ferits ni danys, la milícia xiïta, recolzada per Teheran, va precipitar la població libanesa a un escenari tan conegut com lamentat. De nou, la violència israeliana no es va fer esperar. Els bombardejos sobre el sud del Líban i els suburbis de Beirut van matar 52 persones i en van ferir desenes més.
En paral·lel, i sense ser novetat, els libanesos van emprendre la fugida per salvar la vida. Una altra vegada el desplaçament de la població utilitzat com a arma de guerra per pressionar Hezbol·là. "Quins idiotes ficant-nos en això de nou; no trobo cap altra paraula per descriure’ls", reconeixia una jove libanesa de matinada, preocupada pel so dels bombardejos i la por. "L’entrada de Hezbol·là en la guerra és una decisió notablement imprudent, fins i tot suïcida", denuncia l’analista libanès Michael Young a X. El primer ministre del país, Nawaf Salam, va dir que el Líban prohibirà les activitats militars de Hezbol·là.
De moment, la decisió del grup xiïta ha tornat a convertir els carrers en una instantània similar a la de la tràgica tardor del 2024. Llavors, l’ofensiva militar israeliana es va acarnissar amb l’est i el sud del Líban, i els suburbis del sud de Beirut, matant milers de persones en tot just dos mesos i arrasant les seves llars. Ara, aquells que van fugir ho han hagut de tornar a fer. Durant la matinada d’ahir l’Exèrcit israelià va ordenar l’evacuació de 53 pobles i ciutats del sud del Líban. De nou, sense un lloc on arrecerar-se, els carrers de Beirut s’han convertit en el seu refugi. També les mateixes escoles que els van allotjar fa poc més d’un any.
"Som d’un poble de la frontera del Líban, però fa dos anys i mig que no podem tornar, perquè les nostres terres han sigut ocupades i les nostres cases estan destruïdes", reconeix Mariam. Una altra vegada, la guerra els ha obligat a fugir. Per arribar a la seguretat de la intempèrie beirutí, han trigat nou hores en un trajecte que no sol arribar a l’hora i mitja. "Ja no podem suportar més el que ens ha passat, el que ens han fet, i no sabem on anem ni què té Déu reservat per a nosaltres", lamenta, amb llàgrimes, des de la plaça dels Màrtirs.
Mariam i la seva família se senten al límit. "Hem passat, per tant, i seguim en guerres i guerres, i no hi ha descans", constata. Junt amb tres de les seves filles, aquesta mare de família es refugia a l’ombra, mentre el seu marit i el seu fill dormen al cotxe. "L’habitació més barata costa 1.700 dòlars, i és una habitació buida, sense res dins", afegeix.
Nova ofensiva
La frustració d’aquesta nova ofensiva és més gran a l’haver sigut iniciada per Hezbol·là. Però ningú vol parlar-ne. Rana Akal es tanca en si mateixa al preguntar-li què pensa sobre les accions de la milícia xiïta. "Jo d’això no en sé res", afirma aquesta mare de cinc fills, originària d’Alep (Síria), però que porta 14 anys vivint als suburbis del sud de Beirut. "Déu sap com vam escapar ahir a la nit, perquè just abans de sortir, ens va atacar un projectil; alguns van morir, d’altres van sobreviure, però no estem segurs de qui", diu aquesta dona siriana de 40 anys. El cel és clar i un sol d’escàndol indica que la primavera està per caure. Podria ser una bona notícia per a aquells que hagin de dormir al carrer.
