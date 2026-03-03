Els EUA s’emporten 14 avions de Morón i Rota a Alemanya i el Regne Unit
Juan José Fernández
El Pentàgon va completar ahir el trasllat d’una esquadrilla d’avions cisterna i de transport logístic de les bases de Morón i Rota a altres bases europees per operar en suport a les forces implicades en l’atac a l’Iran dels EUA i Israel, davant la negativa del Govern espanyol a cedir el seu sòl per a aquesta guerra.El Pentàgon ha completat aquest dilluns el trasllat d’una esquadrilla de grans avions cisterna i de transport logístic de les bases de Morón i Trencada a altres bases europees, perquè puguin operar en suport a les forces implicades en l’atac a l’Iran que els Estats Units estan portant a terme amb Israel, i davant la negativa del govern espanyol a cedir el seu terra per a aquesta guerra.
Fonts militars espanyoles confirmen que el procés de retirada d’avions de suport es va completar ahir, sumant un total de 14 aeronaus, tanquers majoritàriament. Es coneix com a tanquers els avions gasolinera que proveeixen en vol els caces durant una operació aèria.Fonts militars espanyoles confirmen que el procés de retirada d’avions de suport s’ha completat aquest dilluns, sumant un total de 14 aeronaus de gran mida, tanqueros majoritàriament. Com a "tanqueros", o també nodrisses, es coneix en l’argot militar als avions gasolinera que proveeixen en vol als caces durant una operació aèria.
Sis dels avions retirats són entre els tanquers de més mida del món, els Boeing KC-135 R. A primera hora d’ahir n’havien sortit dos cap a la base alemanya de Rammstein, principal de les Forces Aèries nord-americanes a Europa, i lloc de destí de les forces inicialment estacionades en les pistes d’utilització conjunta hispanonord-americana de Rota i Morón.Sis dels avions retirats són entre els tanqueros de més mida del món, els Boeing KC-135 R, dels quals a primera hora d’aquest dilluns n’havien sortit dos cap a la base alemanya de Rammstein, la principal de les Forces Aèries nord-americanes a Europa, i lloc de destí, en principi, de les forces inicialment estacionades en les pistes d’utilització conjunta hispanonord-americana de Trencada i Morón.
Almenys un avió cisterna de la USAF es manté a la pista de Rota sense el rebuig de Defensa, ja que no està implicat en l’operació del Pròxim Orient. nAquests dos últims avions han fet el trajecte habitual per anar a Rammstein, travessant l’espai aeri espanyol de sud a nord, doblant el Canal de la Mànega amb un sobrevol sobre territori britànic i enfilant el camí cap a la base alemanya, al sud-oest del país. Almenys un avió cisterna de l’USAF es manté en la pista de Trencada sense el rebuig de Defensa, ja que no està implicat en les operacions militars de l’Orient Mitjà.
