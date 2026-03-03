Els nous refugiats
Si la guerra de Síria va provocar una crisi migratòria a Europa –en especial a Alemanya– la de l’Iran pot causar una onada més gran. De moment, Joan Carles I ja està buscant nou allotjament.
Ernesto Ekaizer
Joan Carles I va marxar d’Espanya per refugiar-se fiscalment als Emirats Àrabs Units (EAU) gràcies a la seva amistat amb el seu president, Mohamed bin Zayed. I ves per on, al compàs de la guerra de l’Iran, que ha rebotat a Dubai i Abu Dhabi, l’emèrit haurà de buscar-se un refugi antiaeri. Qui s’ho hauria imaginat: de refugi fiscal a refugi antiaeri.
Valgui la metàfora per apuntar que Trump ja és conscient que acompanyar Netanyahu en aquesta guerra unilateral li exigeix enviar més tropes a la zona i si és necessari introduir-les en territori iranià.
Segons va transcendir dimarts passat, en una sessió informativa del Grup dels Vuit (els líders de la Cambra de Representants, el Senat i els comitès d’intel·ligència de cada cambra), el secretari d’Estat, Marco Rubio, va indicar que "el moment i els objectius de la missió depenien de si Israel atacava amb o sense els EUA".
The Washington Post, diari propietat de Jeff Bezos, propietari d’Amazon, i amic de Trump, titulava ahir en un article de portada que el president dels Estats Units "s’ha llançat a la decapitació del règim iranià sense un pla per al dia després".
Que només al tercer dia de guerra, Trump hagi dit que si bé els presidents solen descartar l’enviament de tropes al camp de batalla, ell contempla la possibilitat de veure’s obligat a fer-ho, ens diu que alguna cosa va malament.
En efecte, creure que els EUA poden amb una campanya aèria erigir un règim titella, tal com va fer el 1953, quan juntament amb el Regne Unit van muntar un cop d’Estat per enderrocar el primer ministre elegit en eleccions democràtiques Mohammad Mosaddeq (va nacionalitzar el petroli el 1951) i van col·locar el xa Mohammad Reza Pahlavi, sembla una quimera. Ara el risc d’una guerra prolongada no és menor.
La població de l’Iran, de 93 milions d’habitants, quadruplica amb escreix la de Síria, que amb 22 milions va patir una Guerra Civil i va provocar l’arribada massiva de 2,3 milions de refugiats a Turquia, Grècia i, a la Unió Europea. Ja sabem que la política de portes obertes d’Angela Merkel va suposar tant per a la cancellera conservadora com per a la política alemanya un abans i un després.
L’ascens d’Alternativa per Alemanya (AfD), precisament, es va basar en l’explotació dels sentiments antiimmigració dels votants alemanys, recelosos per l’ús dels serveis socials pels estrangers.
L’AfD no va arribar al 5% per entrar al Bundestag en les eleccions del 2013, però la crisi de refugiats va portar el partit a obtenir 94 diputats en les eleccions del 2017 i es va convertir en el tercer partit més important del país, així com el més important de l’oposició. Des del 2023, les enquestes donaven a l’AfD com el segon partit més popular del país i en les eleccions del 2025 va obtenir el 20,8% dels vots i 152 escons.
Aquest tipus de conseqüències a Trump no li importen gens. En realitat, poden fer progressar el seu moviment MAGA, que recolza els partits ultradretans a tot Europa, incloent-hi, per descomptat, la seva filial espanyola Vox.
No semblen conseqüències que tingui en compte el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que està demanant, segons el comunicat difós diumenge passat, un suport "sense matisos" a la guerra.
Però ¿com donaràs suport "sense matisos" a un Trump que ha desencadenat una guerra d’aquestes proporcions sense demanar autorització al Congrés dels EUA.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?