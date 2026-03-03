Espanya "estudia totes les opcions" per poder evacuar els espanyols
Hi ha prop de 30.000 compatriotes als vuit països atacats per l’Iran en represàlia
Mario Saavedra
Espanya està preparant "totes les opcions" per evacuar els espanyols en països del Golf i el Pròxim Orient que estan sent atacats amb drons i míssils per l’Iran com a represàlia als bombardejos dels Estats Units i Israel. La majoria dels vols a la zona estan sent cancel·lats per seguretat, fet que complica la sortida d’aquests vuit països.Espanya està preparant "totes les opcions" per poder treure els espanyols en diferents països del Golf i resta del Pròxim Orient que estan sent atacats amb drons i míssils per l’Iran com a represàlia als bombardejos iniciats pels Estats Units i Israel. La major part dels vols a la zona estan sent cancel·lats per seguretat, pel que sortir d’aquests països està sent molt complicat.
Hi ha prop de 30.000 compatriotes als llocs que han sigut objectiu d’atacs iranians: Israel, Jordània, Kuwait, els Emirats Àrabs Units, Qatar, Bahrain, Oman i l’Aràbia Saudita. La comunitat espanyola als països del Golf està concentrada als Emirats Àrabs Units, amb uns 13.000.Hi ha prop de 30.000 compatriotes als llocs que han sigut objectiu d’atacs iranians a la zona: Israel, Jordània, Kuwait, Emirats Àrabs Units, Qatar, Bahrain, Oman i Aràbia Saudita. El gruix d’aquesta comunitat espanyola als països del Golf està concentrada als Emirats Àrabs Units, amb uns 13.000.
"El Ministeri d’Afers Estrangers i les seves ambaixades a l’Orient Mitjà estan estudiant opcions per evacuar el major nombre d’espanyols bloquejats a la zona", asseguren fonts del Ministeri. "Es tracta d’operacions que poden comportar un nombre elevat de ciutadans; només als Emirats hi ha 13.000 espanyols. Els espais aeris estan majoritàriament tancats i per via terrestre les distàncies són molt grans. Des de Dubai fins a Riad, la distància supera els 1.000 quilòmetres sense garantia que a l’arribada l’espai aeri estigui obert"."El Ministeri d’Afers Estrangers i les seves ambaixades a l’Orient Mitjà estan estudiant totes les opcions per poder evacuar tant per via terrestre com per via aèria el major nombre d’espanyols que es troben bloquejats a la zona", asseguren fonts del Ministeri. "Es tracta d’operacions que poden comportar un número elevat de ciutadans; només en Emirats es troben ara mateix 13.000 espanyols. Els espais aeris estan majoritàriament tancats i per via terrestre les distàncies són molt grans. Des de Dubai fins a Riad, a tall d’exemple, la distància supera per carretera els 1.000 km; sense que a més hi hagi plena garantia que a l’arribada l’espai aeri estigui obert".
El Ministeri d’Afers Estrangers confirma que està "avaluant i estudiant" totes les opcions d’evacuació que tinguin "garanties raonables d’èxit de l’operació". S’està en contacte amb les companyies aèries per "aprofitar qualsevol finestra d’oportunitat" que els vols comercials es reprenguin i donar possibilitat de sortida al màxim nombre d’espanyols.En tot cas, el Ministeri d’Afers Estrangers confirma que està "avaluant i remenant" totes les opcions d’evacuació que tinguin "garanties raonables d’èxit de l’operació". Igualment, s’està en contacte amb les companyies aèries per "aprofitar qualsevol finestra d’oportunitat" que els vols comercials es reprenguin i donar possibilitat de sortida també per aquesta via al major nombre possible d’espanyols.
Durarà bastant
"La major part dels espais aeris estan tancats, molt especialment el dels Emirats. Per això no podem pensar a repatriar per via aèria aquests ciutadans. És el mateix per a tots els països del món", va afirmar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. "La situació és molt difícil per a totes les ambaixades i els ciutadans en aquesta regió, especialment per a l’Ambaixada a Teheran, on queden uns 150 espanyols"."La major part dels espais aeris estan tancats, molt especialment el d’Emiratos. Per això no podem pensar en aquests moments a repatriar per via aèria aquests ciutadans. És el mateix per a tots els països del món", ha dit el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. "La situació és molt difícil per a totes les ambaixades i els ciutadans en aquesta regió, especialment per a l’Ambaixada a Teheran, on queden uns 150 espanyols, l’ambaixador i la resta del servei exterior". El ministre va advertir que aquesta greu situació "fa l’efecte que durarà bastant".
La Comissió Europea assegura que "està intensificant el suport als esforços d’evacuació i repatriació dels estats membre", també "a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE i del Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències, en estreta col·laboració amb les delegacions de la UE", segons un comunicat de la institució de Brussel·les després de la reunió d’urgència convocada per la presidenta Ursula von der Leyen, ahir.Per la seva banda, la Comissió Europea assegura que "està intensificant el suport als esforços d’evacuació i repatriació dels estats membre", també a través del Mecanisme de Protecció Civil de la UE i del Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències, en estreta col·laboració amb les Delegacions de la UE, segons es pot llegir en un comunicat de la institució de Brussel·les després de la reunió d’urgència convocada per la presidenta Ursula von der Leyen de la seva escola de comissaris
La Comissió està "reforçant el seguiment dels riscos d’interrupcions del transport", especialment a l’estret d’Ormuz i el mar Roig, i intensificant la coordinació amb aerolínies, navilieres i autoritats nacionals.La Comissió també està "reforçant el seguiment dels riscos d’interrupcions del transport", especialment entorn de l’estret d’Ormuz i el mar Roig, i intensificant la coordinació amb aerolínies, navilieres i autoritats nacionals.
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va anunciar que l’ambaixador de l’Iran a Espanya, Reza Zabib, ha sigut convocat al Ministeri per traslladar-li la "condemna" del Govern als atacs "injustificats" del règim iranià contra països del Pròxim Orient i Xipre en resposta a l’operació llançada pels EUA i Israel. Es tracta de traslladar-li el "rebuig i la condemna" a aquestes "accions injustificades de l’Iran".El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat que l’ambaixador de l’Iran a Espanya, Reza Zabib, ha sigut convocat al Ministeri per traslladar-li la "condemna" del Govern als atacs "injustificats" que ha portat a terme el règim iranià contra països del Pròxim Orient així com Xipre en resposta a l’operació llançada pels Estats Units i Israel. Es tracta de traslladar-li el "rebuig i la condemna" a aquestes "accions injustificades de l’Iran cap als països de l’Orient Mitjà" així com contra Xipre.
En la convocatòria, s’exigirà a l’ambaixador iranià "que cessin immediatament" i se li recordarà que "també posen en perill els ciutadans espanyols que es troben a la regió". L’ambaixador va confirmar en roda de premsa a Madrid que ha rebut la convocatòria. Durant la convocatòria, s’exigirà a l’ambaixador iranià "que cessin immediatament" i se li recordarà que "també posen en perill els ciutadans espanyols que es troben a la regió en aquests moments", uns 30.000. El mateix ambaixador ha confirmat en roda de premsa a Madrid que ha rebut la convocatòria.En una entrevista a La Sexta, Albares va afirmar que no preveu convocar el nou ambaixador nord-americà, Benjamin León. "En aquests moments no ens el plantegem". En una entrevista posterior a ‘La Sexta’, recollida per Europa Press, Albares ha dit que per ara no preveu convocar el nou ambaixador nord-americà, Benjamin León. "En aquests moments no ens ho plantegem", ha respost. No obstant, va insistir que l’atac contra l’Iran junt amb Israel "és una acció unilateral fora de qualsevol acció col·lectiva que no té encaix a la Carta de les Nacions Unides". A més, va recalcar que "Espanya no participa" i que no tenia informació abans que es produís. No obstant, ha insistit que l’atac contra l’Iran junt amb Israel "és una acció unilateral fora de qualsevol acció col·lectiva que no té encaix a la Carta de les Nacions Unides". A més, ha remarcat que "Espanya no hi participa" i ha aclarit que no tenia informació abans que es produís.
Quant a l’atac patit per Xipre, després que un dron impactés en una base britànica, el ministre va traslladar durant les seves declaracions "tota la solidaritat" a l’illa i va afirmar que "el posicionament ha de ser clar".Quant a l’atac patit per Xipre, després que un dron hagi impactat en una base britànica al país, i si el fet que hagi sigut atacat un país de la UE pot canviar la postura adoptada pels Vint-i-set, el ministre ha traslladat durant les seves declaracions en el Ministeri "tota la solidaritat" a l’illa i ha afirmat que "el posicionament ha de ser clar".
