El gas natural puja un 37,5%, el Brent un 7% i l’Ibex retrocedeix un 2,64%
Els bombardejos de l’Iran a l’estret d’Ormuz, que concentra el 20% del trànsit mundial de petroli, causen grans caigudes en els mercats europeus
Jaime Mejías
Els bombardejos de l’Iran sobre l’estret d’Ormuz, que acull el 20% del trànsit mundial de petroli, van provocar ahir grans alces en el cru i en el gas natural, així com caigudes pronunciades en els mercats europeus. L’Ibex 35 va retrocedir un 2,64%, la seva caiguda més forta des de principis d’abril del 2025. La pujada més destacada se la va anotar el gas, que es desboca un 37,5% fins als 43,94 euros per megawatt hora (MWh). El preu va escalar fins a la seva cota més alta en gairebé un any, només 48 hores després de l’atac conjunt d’Israel i els EUA contra l’Iran. Segons Bloomberg, el gas natural amb entrega a un mes en el mercat TTF dels Països Baixos –la referència a Europa– es va cotitzar en el seu nivell més elevat des del març del 2025.
El preu del barril de cru es va disparar en les seves dues cotitzacions clau. El Brent, referència a Europa, va pujar un 7,18% fins als 78,10 dòlars per barril, i el West Texas Intermediate (WTI), la referència als EUA, va escalar un 6,30% fins als 71,24 dòlars.
"Pensem que és molt probable que el preu del cru s’ubiqui en els 80 dòlars el barril de Brent en els pròxims dies, però si el bloqueig es prolonga durant més d’un mes sí que és possible que vegem un pic dels preus del petroli per sobre dels 100 dòlars", explica l’analista de XTB, Javier Cabrera. Tal com apunten mitjans internacionals, tres vaixells van ser atacats durant el cap de setmana al seu pas per Ormuz i les grans navilieres han començat ja a recomanar als seus empleats que es posin fora de perill tant ells com els vaixells.
Wall Street resisteix
Les conseqüències també es van deixar notar en les borses europees, mentre que Wall Street va resistir una mica millor: el Dow Jones va cedir un 0,10%, el S&P 500 va cotitzar pla i el Nasdaq va pujar un 0,33%. L’Ibex 35 va tancar la primera sessió borsària de la setmana amb una caiguda del 2,64%, arrencant la negociació a la marca dels 17.878 punts, per sota de la cota psicològica dels 18.000.
En els mercats estrangers es van viure caigudes similars a les registrades per l’Ibex 35. En les places més importants d’Europa, els mercats va rebre amb caigudes notables la renovada incertesa política a escala mundial. El Dax alemany va retrocedir un 2,7%, l’Euro Stoxx un 2,50%, el Cac 40 francès un 2,17%, el FTSE Mib italià un 2,03% i el FTSE 100 britànic un 1,24%.
Una de les cotitzacions que promet moviments a l’alça motivada per la inestabilitat geopolítica és la dels metalls preciosos. L’or es va anotar una pujada de l’1,17% fins als 5.309 dòlars per unça, i la plata va cedir un 6,27% fins als 87,4 dòlars.
