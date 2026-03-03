El Govern i ERC exhibeixen distància davant els pressupostos per l’IRPF
Dalmau promet complir l’impost, però Jové exigeix el compromís de l’Executiu de Sánchez / El rebuig no és definitiu i segueix la negociació
Quim Bertomeu
"El país necessita pressupostos" i "mà estesa" per negociar. Són les expressions que més va utilitzar ahir el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en la seva compareixença al Parlament per presentar els números del seu departament. Tot i que la seva presència a la Cambra era explicar les inversions de la seva conselleria, es va convertir en un intent de convèncer ERC perquè avali els comptes d’aquest any. Els republicans van deixar clar que segueixen en el no mentre obtinguin un compromís sobre la recaptació de l’IRPF. "No ens intenti pressionar amb frases com les d’avui", va replicar el líder d’ERC a la Cambra, Josep Maria Jové.
Dalmau va desplegar una estratègia de seducció cap al partit de Junqueras: ni un retret explícit i tots els elogis per haver-se prestat a arribar a altres acords amb el Govern l’any i mig de legislatura que ja ha transcorregut. Va reconèixer "la feina feta pels governs anteriors", en especial del que van liderar els republicans amb Pere Aragonès (2021-2024). Va argumentar que per donar continuïtat a aquesta feina i aquesta "estabilitat" a Catalunya es necessiten aprovar nous comptes: "No es pot governar la Catalunya del 2026 amb els pressupostos del 2023". "Sempre hi ha més valentia en l’acord que en el desacord", va dir.
El conseller va demostrar ser conscient que el principal obstacle perquè la Generalitat tingui pressupostos és que ERC se sent menyspreada perquè el Govern de Pedro Sánchez no ha donat garanties que Catalunya podrà recaptar el seu IRPF en el futur. Dalmau no va poder donar aquestes garanties, però va prometre que el seu Govern "complirà el 100% dels acords d’investidura subscrits amb els Comuns i amb ERC". Un d’aquests acords reflectia que Catalunya podria gestionar aquest IRPF. El conseller només va demanar temps als republicans perquè "les grans coses no s’aconsegueixen d’un dia per a l’altre, sinó que són fruit de treballar junts i negociar". També va recordar que l’Executiu ha complert la principal demanda dels republicans: el nou finançament. "Asseguem-nos i negociem", va reclamar.
Les bones intencions del conseller no convencen ERC, almenys per ara. Jové va mantenir el no del seu partit mentre no hi hagi avenços amb l’IRPF, que vagin més enllà de les promeses. "O no ho han entès o no ho volen entendre. ¿Volen pressupostos? Nosaltres també. ¿Volen el nostre vot? Compleixin la paraula donada", va dir. El rebuig dels republicans continua sense ser definitiu, ja que les negociacions continuen. La porta d’ERC segueix oberta, però amb la mateixa condició de sempre: "Aconsegueixi que es compleixi l’IRPF amb fets i no paraules, i ERC estarà allà". Jové va allargar la mà al Govern per negociar suplements de crèdit si no hi ha comptes, però aquest és un escenari que Dalmau no va voler contemplar. El conseller està convençut que hi haurà acord: "Permetin-me ser optimista".
9.000 milions més
El conseller va reivindicar els comptes, que suposen un augment de 9.126 milions respecte als pressupostos del 2023, els últims aprovats pel Parlament. "El país no pot renunciar a 9.000 milions dedicats a enfortir les polítiques que necessita", va defensar. Quant a les competències de la seva conselleria, va exposar que és un pressupost "clarament municipalista" perquè 7.700 milions seran per als ajuntaments.
La compareixença del conseller va servir per constatar que el Govern no té més alternatives per pactar els comptes que ERC i els Comuns. La resta de partits de la Cambra no hi són ni hi seran per a la tasca. La diputada de Junts Glòria Freixa va dir que el seu partit no avalarà els comptes perquè inclouen "polítiques de l’extrema esquerra" en matèries com l’habitatge i ja ha presentat la seva esmena a la totalitat, igual com els populars. Tampoc el PP i Vox donaran aire a l’Executiu. Ni la CUP votarà a favor dels comptes.
