Guardiola encara un incert ple d’investidura
La presidenta extremenya en funcions no té amarrat el suport de Vox
Carmen Hidalgo Sancho
A les portes del ple d’investidura de María Guardiola, que començarà aquesta tarda a les 17.30 hores, Extremadura entra en una fase decisiva amb el resultat encara en l’aire. Tret que salti la sorpresa al llarg del matí, la candidata del PP arriba a la cita sense tenir amarrat el suport de Vox i amb el diàleg embolicat en l’hermetisme. Des que el 13 de gener van arrencar les converses per mirar de formar govern, els dos partits només han mantingut tres reunions formals. Durant aquell període el clima ha sigut aspre, marcat per la tensió i els retrets, per la qual cosa en l’última setmana es va optar per suavitzar el to i no airejar els contactes.
El president de Vox, Santiago Abascal, va reconèixer ahir que veia "difícil" tancar un acord imminent amb el PP per a la investidura. Ho va dir des de la localitat soriana d’Almazán, en un acte de la campanya electoral a Castella i Lleó, on va admetre que les negociacions no passaven el "seu millor moment" després de setmanes de desacords. "S’ha torpedinat l’acord totes aquestes setmanes", va afirmar, situant el focus en la falta d’entesa i en la possibilitat que no s’arribi a un acord a temps.
"No sé si estem més a prop del sí o del no", va traslladar amb referència al sentit del vot del seu partit en la primera votació, prevista per demà dimecres i en la qual s’exigeix majoria absoluta (33 dels 65 diputats). Abascal va restar importància que aquest primer intent no prosperi i va defensar fins i tot allargar la negociació "el temps necessari" per "arribar a acords sense el soroll mediàtic d’aquests dies". "Sigui quin sigui el resultat, la nostra mà segueix estesa", va afegir, insistint que Vox manté la seva "voluntat de construir una alternativa", tot i que "amb el rellotge en contra".
Línies vermelles
En aquest marc, el líder de Vox va tornar a marcar línies vermelles. Abascal va advertir que el seu partit no va abandonar el 2024 governs autonòmics (inclòs l’extremeny) dels quals formava part "per tornar ara" a donar suport a executius que, segons el seu parer, facin "exactament el mateix" que va motivar la seva sortida. I va situar la política migratòria com un dels eixos del pols, rebutjant qualsevol acord que suposi una "col·laboració amb Sánchez en el repartiment de la immigració il·legal". Va deixar entreveure que si el PP "rectifica" hi podria haver marge per a un pacte, si bé considera que "no serà fàcil".
Mentre Vox refreda expectatives, el PP mira de sostenir el missatge que encara hi ha partit. La vicesecretària de Sanitat i Política Social, Carmen Fúnez, va assegurar que els populars mantindran oberta la negociació i que no llançaran la tovallola. "Els ciutadans no volen bloqueig", sinó "governs estables", va afirmar, recalcant que el seu partit continuarà treballant "fins a l’últim moment" perquè Guardiola pugui ser reelegida presidenta de la Junta.
Fúnez va assenyalar que les negociacions amb Vox es desenvolupen de manera "discreta", en línia amb el full de ruta marcat per Génova, que la setmana passada va impulsar un document marc amb les línies bàsiques per a qualsevol acord. La dirigent popular també va remarcar que la direcció nacional no pretén "dirigir" les negociacions, sinó "acompanyar" els líders autonòmics en un procés que es treballa a cada territori. "Estem actius i esperançats", va dir, abans de remarcar l’objectiu d’un "govern fort i estable" a Extremadura. "No pararem de treballar, no pararem de negociar", va sentenciar, negant "tàctiques electoralistes".
