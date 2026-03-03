Incertesa entre les empreses espanyoles a la zona de conflicte
Diverses companyies, del sector de les infraestructures, la defensa i l’enginyeria, compten amb operacions clau al Pròxim Orient
J. M.
Diverses companyies espanyoles, entre les quals destaquen les dedicades a les infraestructures, l’enginyeria i la defensa, compten amb operacions clau al Pròxim Orient.
Una és Técnicas Reunidas, que va aconseguir el 2025 dos contractes multimilionaris a la regió, que li han reportat al voltant de 5.500 milions d’euros. A l’Aràbia Saudita, la multinacional d’enginyeria compta amb la condició de contractista preferent, i el març de l’any passat va aconseguir una adjudicació amb el conglomerat xinès Sinopec per al desenvolupament d’instal·lacions de fraccionament de líquids de gas natural de Riad. Segons la informació de la companyia, li corresponen més de 2.150 milions de dòlars de la inversió total. Als Emirats, va guanyar en solitari el febrer del 2025 un megacontracte de 3.260 milions d’euros per al desenvolupament d’instal·lacions upstream.
Una altra de les empreses espanyoles amb més presència a la zona és Acciona. La companyia dirigida per José Manuel Entrecanales destaca, en la seva pàgina web, que opera a la zona des del 2008. Actualment, la cotitzada d’infraestructures compta amb projectes actius als Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita, Qatar i Oman, especialment orientats a la construcció de dessalinitzadores. Fonts de la companyia afirmen que encara és aviat per determinar un curs d’acció en els seus projectes a la zona, ja que els atacs són encara molt recents.
Indra, el campió de la defensa a Espanya, també compta amb operacions al Pròxim Orient. Al novembre, la companyia presidida per Ángel Escribano va subscriure tres acords estratègics amb empreses dels Emirats Àrabs Units al Saló Aeronàutic de Dubai, fet que va reforçar la seva posició com a empresa tecnològica i de defensa al país. Destaca l’acord amb Calidus, del sector aeroespacial, per establir un centre regional de simulació i entrenament estratègic per a controladors aeris a Al-Ain. D’altra banda, Indra va assolir dos acords amb Edge, la principal companyia de defensa del país, per ampliar el seu joint venture de radars, anomenada Pulse.
El tramvia de Jerusalem
A Israel, el grup basc CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) participa en el projecte del tramvia de Jerusalem, en col·laboració amb la constructora Shapir, des del 2019. Segons va detallar la companyia en el seu moment, el volum total de l’operació supera els 1.800 milions d’euros.
A les preguntes sobre futures mesures, com la paralització de les obres o la retirada de treballadors, la firma va defensar que els fets són encara massa recents.
