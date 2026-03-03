L’AIEA alerta del risc d’un accident nuclear de gran abast
Les autoritats iranianes asseguren que la instal·lació atòmica de Natanz, al sud de Teheran, hauria sigut impactada per trets
Irene Savio
Enmig de la intensa activitat bèl·lica al Pròxim Orient, Rafael Grossi, director general de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA), va advertir ahir del risc que l’escalada derivi en un accident nuclear de gran abast. Els atacs armats contra instal·lacions atòmiques poden provocar "fuites radioactives" amb "greus conseqüències dins i més enllà de les fronteres de l’Estat que hagi sigut atacat". "No podem descartar una possible fuga radiològica amb conseqüències greus, inclosa la possible necessitat d’evacuar zones extenses, de mida comparable o fins i tot superior a la de grans ciutats". Enmig de la intensa activitat bèl·lica al Pròxim Orient, Rafael Grossi, director general de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (AIEA), ha advertit aquest dilluns del risc de què l’escalada derivi en un accident nuclear de gran abast. Els atacs armats contra instal·lacions atòmiques, ha recordat, poden provocar "fuites radioactives" amb "greus conseqüències dins i més enllà de les fronteres de l’Estat que hagi sigut atacat". "La situació actual és molt preocupant. No podem descartar una possible fuga radiològica amb conseqüències greus, inclosa la possible necessitat d’evacuar zones extenses, de mida comparable o fins i tot superior al de grans ciutats".
Amb tot, el màxim responsable de l’AIEA va remarcar que no hi ha senyals de danys a les instal·lacions nuclears de l’Iran, que des de dissabte està sent objecte d’atacs d’Israel i els EUA i que ha respost amb actes de represàlia contra bases en estats aliats. "Fins ara no tenim indicis" que hagin sigut impactades per trets, va afirmar. Tampoc s’han detectat increments de radiació per sobre dels nivells habituals als països veïns.Amb tot, el màxim responsable de l’AIEA ha remarcat així mateix que de moment no hi ha senyals de danys a les instal·lacions nuclears de l’Iran país que des de dissabte passat està sent objecte d’atacs per part de forces israelianes i nord-americanes i ha respost amb diversos actes de represàlia contra bases en Estats aliats dels dos països a la regió. "Fins ara no tenim indicis" que hagin sigut assolides per trets, ha afirmat. Tampoc s’han detectat increments de radiació per sobre dels nivells habituals als països veïns.
Reza Najafi, ambaixador iranià davant l’organisme de control nuclear de l’ONU, va asseverar que la instal·lació nuclear de Natanz, al sud de Teheran, sí que hauria sigut impactada per trets. Al ser preguntat per l’agència Reuters quines instal·lacions van ser atacades, Najafi va respondre: "Natanz". "De nou van atacar ahir les instal·lacions nuclears pacífiques i sota salvaguardes de l’Iran", va afegir.Tot i així, Reza Najafi, l’ambaixador iranià davant l’organisme de control nuclear de l’ONU, ha asseverat que a la instal·lació nuclear iraniana de Natanz sí que hauria sigut arribada per trets. En concret, al ser preguntat per l’agència Reuters a quines instal·lacions van ser arribades, Najafi ha respost: "Natanz". "De nou van atacar ahir les instal·lacions nuclears pacífiques i sota salvaguardes de l’Iran", ha afegit.
Per la seva banda, l’AIEA va advertir que encara no s’ha pogut comunicar amb les autoritats reguladores iranianes a través del Centre d’Incidents i Emergències (IEC), encarregat de coordinar la resposta davant aquest tipus de crisi. "Esperem que aquest canal indispensable pugui restablir-se al més aviat possible", va assenyalar. A més, "Bahrain, l’Iraq, Kuwait, Oman, Qatar i l’Aràbia Saudita també han sigut atacats. Tots utilitzen aplicacions nuclears d’una o altra índole. Per això, instem a la màxima contenció en totes les operacions militars", va destacar Grossi, al marge de la reunió de la Junta de l’AIEA, convocada per Rússia.Per la seva banda, l’AIEA també ha advertit que encara no s’ha pogut comunicar amb les autoritats reguladores iranianes a través del Centre d’Incidents i Emergències (IEC), l’òrgan de l’institució encarregat de coordinar la resposta davant aquest tipus de crisi. "Esperem que aquest canal indispensable pugui restablir-se al més aviat possible", ha assenyalat al respecte. A més, "Bahrain, l’Iraq, Kuwait, Oman, Qatar i l’Aràbia Saudita també han sigut atacats. Tots utilitzen aplicacions nuclears d’una o una altra índole. Per això, instem a la màxima contenció en totes les operacions militars", ha destacat Grossi, al marge de la reunió de la Junta de l’AIEA, que es va reunir convocada per Rússia.
En aquest marc, Grossi va defensar que l’única sortida sostenible passa per reprendre les negociacions. L’acció militar, va recalcar, no garanteix "a llarg termini" que l’Iran no accedeixi a l’arma nuclear i posa en risc l’arquitectura global de no proliferació. "Hem de tornar a la diplomàcia", va insistir, mentre va assenyalar que el recurs a la força és sempre "l’opció menys preferible"En aquest marc, Grossi també ha defensat que l’única sortida sostenible passa per reprendre les negociacions. L’acció militar, ha recalcat no garanteix "a llarg termini" que l’Iran no accedeixi al arma nuclear i posa en risc l’arquitectura global de no proliferació. "Hem de tornar a la diplomàcia", ha recodado, mentre ha insistit que el recurs per força és sempre "l’opció menys preferible".
