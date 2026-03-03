L’atac de Hezbol·là i la resposta d’Israel tornen la guerra al Líban
La milícia bombardeja per primera vegada sobre sòl israelià des de l’alto el foc / Almenys 52 libanesos moren en la rèplica de l’Exèrcit hebreu
Andrea López-Tomàs
De nou, l’eco dels bombardejos acompanya el poble del Líban. Els primers van arribar de matinada, quan l’Exèrcit israelià va confirmar que Hezbol·là estava darrere del recent llançament de coets des del Líban. Una hora més tard, el grup libanès ho va confirmar. L’agressió amb coets és una "venjança per la sang del líder suprem dels Musulmans, Ali Khamenei", l’aiatol·là iranià assassinat pels Estats Units i Israel dissabte a Teheran. A tall de resposta, les tropes israelianes no van trigar a bombardejar objectius a tot el Líban. De moment, les autoritats sanitàries libaneses van afirmar que 52 persones van morir i més de 150 van resultar ferides.
És la primera vegada que Hezbol·là s’uneix als atacs de l’Iran contra Israel, ja que no va participar en l’anterior guerra dels 12 dies el juny passat. A més, és la primera ocasió en què el grup dispara contra sòl israelià des de l’entrada en vigor de l’alto el foc negociat pels EUA el novembre del 2024. La sensació d’incredulitat entre el poble libanès apareix amb aquests despertars precipitats. Després de l’ofensiva militar israeliana del 2024, la situació de seguretat a la major part del Líban, excepte al sud i l’est, havia millorat. Ningú creia que Hezbol·là tornaria a la guerra, perquè Israel va destrossar pràcticament totes les seves capacitats militars i va eliminar la seva cúpula política i militar.
No obstant, sembla que l’aliança amb l’Iran va per davant de la realitat logística. Hezbol·là va afirmar haver atacat un lloc de defensa antimíssils al sud de Haifa. L’Exèrcit israelià va assegurar haver interceptat un coet disparat contra el nord d’Israel des del Líban i haver-ne deixat caure alguns més en espais oberts. No es van reportar ferits ni danys. Hezbol·là va suggerir que l’atac amb coets és una "advertència" a Israel perquè "es retiri del territori libanès ocupat", amb referència als cinc passos fronterers que Israel manté al Líban, malgrat estar obligat a retirar-se en virtut de l’alto el foc del 2024. "Aquesta resposta constitueix una defensa legítima i és responsabilitat dels funcionaris i partits pertinents posar fi a l’agressió israelianonord-americana contra el Líban", va afegir.
"El lideratge de la Resistència sempre ha afirmat que la continuació de l’agressió israeliana i l’assassinat dels nostres líders, el nostre jovent i el nostre poble ens donen el dret a defensar-nos i respondre en el moment i lloc apropiats", va apuntar el partit. "L’enemic israelià no pot continuar la seva agressió, que dura 15 mesos, sense rebre una resposta preventiva destinada a posar fi a aquesta agressió i obligar-lo a retirar-se dels territoris libanesos ocupats", va insistir. Al gener, el líder del grup, Naim Qassem, va defensar que no serien "neutrals" si Washington atacava Teheran, però no es va comprometre a intervenir en una guerra regional.
Invasió terrestre descartada
A continuació, els atacs israelians a gran escala van retornar al Líban. El sud i la capital van ser les zones més castigades. L’Exèrcit israelià va anunciar haver atacat almenys 70 objectius de Hezbol·là al llarg de la jornada, i es va acarnissar especialment amb les sucursals del grup a Al Qard Al Hasan, una institució bancària que ofereix préstecs sense interessos i altres serveis financers. En menys d’una hora, van arribar a una dotzena d’aquestes al sud del Líban i la vall de la Bekaa. "Les forces israelianes no conclouran la campanya abans que s’elimini l’amenaça del Líban", va declarar el cap d’Estat Major de l’Exèrcit israelià, Eyal Zamir. "Acabarem aquesta campanya no només amb l’Iran sent atacat, sinó amb Hezbol·là rebent un cop devastador", va afegir.
Hussein Makled, el cap del quarter general d’intel·ligència de Hezbol·là, va ser assassinat en un atac durant la nit de dilluns, segons Israel. El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, va dir que Qassem "acabarà com Khamenei", assassinat dissabte. Israel ha reforçat la seva presència militar al seu costat de la frontera amb el Líban, però no hi ha plans immediats per a una invasió terrestre, va dir el portaveu castrense Nadav Shoshani.
Subscriu-te per seguir llegint
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?