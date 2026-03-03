L’informe de la Guàrdia Civil troba incongruències en les dades d’Adif sobre Adamuz
PILAR COBOS
La Guàrdia Civil ha traslladat al Tribunal d’Instància de Montoro l’existència d’"incongruències" en la informació remesa als investigadors per part d’Ayesa, l’empresa encarregada de supervisar la instal·lació de les soldadures a la via que va registrar la catàstrofe ferroviària d’Adamuz el 18 de gener. La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) estudia un problema en una junta o soldadura com a hipòtesi principal del sinistre. Per això, treballa per conèixer l’actuació desenvolupada en la infraestructura fins a la data de l’accident. Dins d’aquesta tasca, el 10 de febrer el president de la CIAF, Iñaki Barrón, va comunicar a la Policia Judicial a través d’una carta "que de l’anàlisi de la documentació presentada per Ayesa, relativa a les soldadures, s’havien detectat diferents incongruències".
Així ho recull un ofici remès, el 18 de febrer, per la Benemèrita al jutjat, en què s’informa de l’estat de la investigació. Aquestes contradiccions es relacionen, fonamentalment, amb les firmes de documents, però els investigadors van observar també detalls tècnics que semblen incoherents. Barrón detalla que "en la documentació que arriba per a les investigacions, sol ser normal que hi hagi algunes coses que requereixen aclariments". De moment, es mantenen a l’espera que Ayesa ampliï la seva informació.
La defensa de Puente
Així mateix, el ministre de Transports, Óscar Puente, va defensar que Adif "no va actuar de mala fe" ni va amagar proves al retirar material. "L’error d’Adif va ser no comunicar immediatament al jutjat la provisió d’aquestes peces", va reconèixer el ministre ahir. A més, l’abocament d’informació de les caixes negres (registradors únics) dels trens Iryo i Alvia es farà finalment aquest dijous a les dependències de la CIAF, a Madrid.
