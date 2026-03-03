Les tres incògnites de Zapatero i Plus Ultra
L’expresident del Govern va confirmar ahir al Senat que va mediar entre els amos de Globalia, empresa propietària d’Air Europa, i Nicolás Maduro en relació amb un deute d’uns 175 milions.
Tono Calleja Flórez
La compareixença de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero en la comissió d’investigació del Senat pel cas Koldo no va aconseguir aclarir ahir tres de les cinc principals incògnites que han sorgit per la seva relació amb l’empresari Julio Martínez Martínez, que va ser detingut el desembre passat en el cas Plus Ultra. En aquesta causa s’investiga el presumpte blanqueig comès per alts funcionaris públics de Veneçuela, que s’hauria fet amb una part dels 53 milions que es van entregar a la companyia aèria amb el rescat del Govern de Pedro Sánchez.
A més, la seva intervenció va afegir un nou dubte. Zapatero va reconèixer que va intermediar entre els amos de Globalia, la propietària de l’aerolínia Air Europa, i el president deposat de Veneçuela Nicolás Maduro en relació amb un deute d’uns 175 milions d’euros (200 milions de dòlars). I ho va fer quan el comissionista de les mascaretes, Víctor de Aldama, amb el qual va viatjar en un avió del Govern de Veneçuela fins a la República Dominicana, també havia sigut contractat per Air Europa per portar a terme la mateixa operació. En les seves intervencions, l’expresident sí que va ser categòric al negar qualsevol participació en el rescat de Plus Ultra, ja que va rebutjar haver pressionat l’exsecretari d’Estat de Transports Pedro Saura o l’exministre José Luis Ábalos perquè l’aerolínia fos considerada estratègica. També va rebutjar haver cobrat a empreses espanyoles, entre les quals Plus Ultra, per les seves gestions amb el Govern de Nicolás Maduro. No obstant, aquestes són les tres incògnites que no va aconseguir dissipar a la Cambra alta:
LA SEVA PARTICIPACIÓ EN ANÁLISIS RELEVANTE.
L’expresident va negar haver participat el 2020 en la creació de l’empresa del seu "amic" Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante SL, i va rebutjar ser accionista d’aquesta societat, que hauria ingressat uns 450.000 euros de l’aerolínia Plus Ultra. No obstant, va reconèixer que des d’abans de la constitució de la firma va acceptar la proposta de Martínez per treballar com a consultor. Per aquesta activitat va ingressar uns 70.000 euros bruts anuals. El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo va considerar que Análisis Relevante es podria tractar d’"una societat pantalla", ja que no disposava ni d’empleats ni de material d’oficina, i la finalitat de la qual seria que els pagaments de Plus Ultra no arribessin directament als comptes de Zapatero.
ELS SEUS CLIENTS.
"¿Empreses? Les que siguin". D’aquesta manera responia Zapatero a Martínez-Maíllo, que s’havia interessat pels noms de les societats amb les quals l’expresident havia entregat els seus informes com a consultor. "Jo tinc dret a preservar la confidencialitat dels informes i de les persones, perquè les conec", va concloure. Va negar haver treballat per a Telefónica i per a la consultora Acento, que fins al mes de febrer passat era propietat dels exministres José Blanco (PSOE) i Alfonso Alonso (PP). Tampoc per a Zaño Sociedad Consultora SL, del socialista andalús Gaspar Zarrías "i en la qual va treballar Leire Díez". En tot moment es va negar a facilitar el nom de les persones amb qui es va reunir per ajudar el seu amic Julio Martínez Martínez, al·ludint a les conseqüències que podrien patir per això.
COBRAMENTS AMB LES SEVES FILLES.
L’expresident va confirmar que en el pacte inicial per a la creació de l’empresa Análisis Relevante SL va proposar que l’agència de les seves filles, Whathefav, fes tasques de suport en matèria de comunicació per a la societat i per a la seva pròpia tasca de consultor. Elles van rebre uns 200.000 euros.
