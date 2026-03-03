Macron anuncia que França augmentarà el seu arsenal atòmic
El president amenaça d’utilitzar-lo per "protegir els seus interessos" i avança el seu pla de dissuasió davant l’escalada bèl·lica
Leticia Fuentes
"És essencial una modernització del nostre arsenal", va afirmar Emmanuel Macron en la seva visita a l’estratègica base naval d’Île Longue. El president va viatjar a la Bretanya escortat per quatre caces model Rafale per arribar a la base on dormen els quatre submarins nuclears francesos. El seu discurs sobre dissuasió nuclear generava una gran expectació en un context internacional actual, però pocs van imaginar el que estava a punt d’anunciar.
Amb una cuidada i poderosa posada en escena davant un dels submarins nuclears estratègics de la base, el president va anunciar que França augmentarà el nombre de caps nuclears sense revelar-ne la xifra exacta, amb l’objectiu de "tallar qualsevol tipus de comunicació" en un "període de ruptura geopolítica". El país gal és actualment l’únic Estat membre de la Unió Europea que té armament nuclear, després de la sortida del Regne Unit del bloc el 2020.
"Ens trobem en un panorama estratègic diferent, i hem d’avançar a una etapa completament diferent i formular per al nostre temps el que De Gaulle ja intuïa". La dissuasió nuclear ha sigut des dels anys 60, amb el general Charles de Gaulle, el pilar fonamental de la defensa de França. Ja Macron el 2020 va mostrar interès de començar un nou pla amb els seus socis europeus, però després dels últims esdeveniments, el president s’ha vist obligat a "avançar-lo".
Estratègia de defensa
Una decisió que marca un abans i un després en l’estratègia de defensa francesa. Fa unes setmanes, el president apostava per un enfocament "holístic" de la dissuasió nuclear, no obstant, davant l’augment de les tensions i les agressions a objectius europeus, Macron va elevar el to ahir. Tot i que va insistir que "no es tracta d’entrar en cap cursa armamentística", sinó de "prevenir la proliferació d’armes nuclears al nostre continent" davant unes "normes actuals" que són "un camp de ruïnes". "La nostra era exigeix un enfocament diferent. Això començarà amb el treball sobre com ha d’organitzar-se l’estabilitat de la nostra Europa", va declarar el mandatari, convidant la resta de socis "a unir-se al treball iniciat amb els alemanys i els britànics sobre aquest tema".
"Successius presidents han debatut la dimensió europea dels interessos vitals de França. El febrer del 2020, vaig reiterar l’oferta dels meus predecessors de dialogar amb els països europeus disposats a aprofundir en aquesta dimensió"."Successius presidents han debatut la dimensió europea dels interessos vitals de França. El febrer de 2020, vaig reiterar l’oferta de tots els meus predecessors de dialogar amb els països europeus disposats a aprofundir en aquesta dimensió. Fins i tot vaig proposar involucrar a aquests països en la nostra dissuasió nuclear", va recordar.
Amb aquest anunci, el Govern de França inaugura el que qualifica d’"una nova etapa en la dissuasió francesa" definida com a "dissuasió avançada", però adverteix que "no es compartirà la decisió final", tot i que seguirà sent "perfectament complementària l’OTAN". En aquest nou pla, el país podrà realitzar "desplegaments circumstancials" de mitjans estratègics relacionats amb la dissuasió nuclear entre els seus aliats europeus, citant vuit països interessats, com Alemanya, el Regne Unit, Polònia o els Països Baixos, que podran "participar en els esmentats exercicis".Amb aquest anunci, el govern de França inaugura el que qualifica d’"una nova etapa en la dissuasió francesa" definida com a "dissuasió avançada", però adverteix que "no es compartirà la decisió final", tot i que continuarà sent "perfectament complementària a l’OTAN". En aquest nou pla, el país podrà realitzar "desplegaments circumstancials" de mitjans estratègics relacionats amb la dissuasió nuclear entre els seus aliats europeus, citant a vuit països europeus interessats, com Alemanya, el Regne Unit, Polònia, o els Països Baixos, els que podran "participar en els esmentats exercicis".
França està decidida a prendre el control del destí dels europeus i Macron deixa clar que "mai dubtarà" a utilitzar la bomba atòmica. El seu discurs va ser el més significatiu en matèria de defensa en els últims 30 anys i una declaració d’intencions en una Europa que busca el seu lloc en aquest nou ordre mundial. Macron va tancar la seva intervenció amb una consigna que resumeix la nova ambició francesa: "Siguem poderosos, siguem units, siguem lliures"França està decidida a prendre el control del destí dels europeus i Macron deixa clar que "mai dubtarà" a utilitzar la bomba atòmica. "La decisió final recau exclusivament en el president de la República", sentenciava el president entre l’eco de la immensitat de la base naval d’Île Longue. El discurs del president ha sigut problablemente el més significatiu en matèria de defensa en els últims 30 anys i tota una declaració d’intencions en una Europa que busca el seu lloc en aquest nou ordre mundial. Macron va voler tancar la seva intervenció amb una consigna que resumeix la nova ambició francesa centrada en la força per dissuadir, la cohesió per resistir i la sobirania per decidir: "Siguem poderosos, siguem units, siguem lliures", va concloure.
