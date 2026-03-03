Melania Trump presideix una sessió del Consell de Seguretat de l’ONU
La primera dama fa un al·legat per la pau que contrasta amb les polítiques del seu marit
Idoya Noain
Ahir, tres dies després que Donald Trump iniciés junt amb Israel una guerra contra l’Iran, la seva dona, Melania Trump, va presidir una sessió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides dedicada a la "infància, tecnologia i educació en conflicte". És la primera vegada que una primera dama dirigeix una de les reunions del principal òrgan de l’ONU, el que s’encarrega de la pau i la seguretat mundial.Aquest dilluns, tres dies després que el president Donald Trump llancés junt amb Israel una guerra dels Estats Units contra l’Iran, la seva dona, Melania Trump, ha presidit una sessió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides dedicada a "infància, tecnologia i educació en conflicte". És la primera vegada que una primera dama, o un primer cavaller, dirigeix una de les reunions del principal òrgan de l’ONU, el que s’encarrega de la pau i seguretat mundial. i el moment no podia ser més cridaner.
La decisió que Melania Trump agafarà aquest paper aprofitant que al març la presidència rotatòria mensual del Consell correspon als EUA es va anunciar divendres. Trump ja havia decidit que atacaria l’Iran. El primer dia d’aquesta contesa, bombes d’Israel van destruir una escola de nenes al sud de l’Iran, fet que va provocar la mort d’almenys 153 persones.La decisió que Melania Trump prendrà aquest paper aprofitant que al març la presidència rotatòria mensual del Consell li correspon als EUA es va anunciar divendres. Aleshores Trump ja tenia decidit que anava a atacar a l’Iran. I el primer dia d’aquesta contesa, bombes d’Israel van destruir una escola de nenes al sud de l’Iran provocant la mort d’almenys 153 persones. "Els EUA estan amb tots els nens del món. Espero que aviat la pau sigui vostra", va dir la primera dama. La seva intervenció va arribar just després que la sots secretària general de l’ONU, Rosemary DiCarlo, digués que l’ONU està estudiant els informes sobre el bombardeig de l’escola.
Tot el discurs de Melania Trump va estar ple de missatges que contrasten amb moltes polítiques adoptades pel Govern del seu marit i per republicans als EUA. L’actual Administració està desmantellant el Departament d’Educació i ha estat a l’ull de l’huracà pel seu revisionisme històric i pel veto a llibres per qüestions de religió, raça o gènere.Tot el discurs de Melania Trump ha sigut ple de missatges que contrasten amb moltes polítiques adoptades pel govern del seu marit i per republicans als EUA. L’actual Administració, per exemple, està desmantellant el Departament d’Educació i ha estat a l’ull de l’huracà pel seu revisionisme històric o pel veto a llibres per qüestions de religió, raça o gènere.
Aliena a les polèmiques
Melania Trump va parlar com si fos aliena a aquestes polèmiques. "El valor que posen en l’educació els líders de les nacions dona forma al sistema de valors central del seu país", va declarar.
