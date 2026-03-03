Només una desena de 111 comissaris principals de la Policia opten a DAO
El jutge que investiga l’excap policial per presumpta agressió sexual rebutja donar especial protecció a les proves de la denunciant
Juan José Fernández
Només una desena de candidats i candidates havien formalitzat la seva sol·licitud per optar al lloc de director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, segons apunten diverses fonts d’Interior. Malgrat ser l’ocupació més alta entre els uniformats de la Policia, a la seva cobertura opten menys d’un de cada deu possibles elegibles, ja que actualment al cos hi ha 111 comissaris principals (89 homes i 22 dones). El preceptiu procés obert per a la presentació de candidatures al lloc dura 15 dies. El termini d’admissió acaba aquest dijous. És poc probable que la llista d’aspirants s’engreixi més.
Una de les objeccions que pesa sobre el sector dels comissaris principals és la incertesa política. No se sap quant durarà la legislatura, i un DAO no entra amb clàusula de permanència en el lloc; molt menys tindria garantit res un alt càrrec designat per Marlaska si el govern canvia de signe i no ha sigut elegit per consens polític.
D’altra banda, el jutge que investiga la denúncia presentada contra l’exdirector adjunt operatiu de la Policia José Ángel González per un delicte d’agressió sexual va rebutjar ahir la petició formulada per la representació de l’agent relativa al fet que les gravacions que va presentar de l’atac que denuncia només puguin ser examinades en seu judicial, en presència de la lletrada de l’Administració de Justícia. L’advocat de la denunciant ho va sol·licitar per evitar qualsevol filtració.
