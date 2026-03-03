Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Exteriors convoca l’ambaixador d’Iran a Espanya per protestar pels atacs a l’Orient Mitjà

El Ministeri condemna les accions que posen en perill la regió i els espanyols que hi resideixen

El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, aquest dimecres a Beirut

El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, aquest dimecres a Beirut / ACN

Cesc Núñez (ACN)

Barcelona

El Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del govern espanyol ha convocat aquest dilluns l'ambaixador de l'Iran a Espanya per transmetre-li la protesta "més enèrgica" pel llançament d'atacs contra territori europeu i la condemna pels atacs "indiscriminats" contra països del Consell de Cooperació del Golf i altres estats de la regió. El ministeri subratlla que aquestes accions "violen el dret internacional i posen en perill la població civil", incloses les "desenes de milers d'espanyols" que hi resideixen. Exteriors ha reiterat que els atacs constitueixen violacions "flagrants" del dret internacional i del dret humanitari, així com de la sobirania i integritat dels països afectats.

La mateixa font també ha condemnat el llançament de míssils de Hezbol·là i els atacs d’Israel al Líban. Alhora, el ministeri ha subratllat el compromís "ferm" d’Espanya amb la seguretat regional i ha fet una crida a la contenció de totes les parts implicades, així com a la desescalada "urgent" de la crisi a l’Orient Mitjà.

