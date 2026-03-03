Exteriors convoca l’ambaixador d’Iran a Espanya per protestar pels atacs a l’Orient Mitjà
El Ministeri condemna les accions que posen en perill la regió i els espanyols que hi resideixen
Cesc Núñez (ACN)
El Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del govern espanyol ha convocat aquest dilluns l'ambaixador de l'Iran a Espanya per transmetre-li la protesta "més enèrgica" pel llançament d'atacs contra territori europeu i la condemna pels atacs "indiscriminats" contra països del Consell de Cooperació del Golf i altres estats de la regió. El ministeri subratlla que aquestes accions "violen el dret internacional i posen en perill la població civil", incloses les "desenes de milers d'espanyols" que hi resideixen. Exteriors ha reiterat que els atacs constitueixen violacions "flagrants" del dret internacional i del dret humanitari, així com de la sobirania i integritat dels països afectats.
La mateixa font també ha condemnat el llançament de míssils de Hezbol·là i els atacs d’Israel al Líban. Alhora, el ministeri ha subratllat el compromís "ferm" d’Espanya amb la seguretat regional i ha fet una crida a la contenció de totes les parts implicades, així com a la desescalada "urgent" de la crisi a l’Orient Mitjà.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?