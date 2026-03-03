Al Parlament
ERC presenta el seu veto als pressupostos mentre continua negociant amb el Govern
Elisenda Alamany condiciona la retirada de l’esmena a la totalitat al fet que hi hagi avenços amb l’IRPF
El Govern i ERC exhibeixen al Parlament la seva distància davant els pressupostos per l’IRPF
La militància d’ERC ratifica Alamany com a candidata a l’alcaldia de Barcelona
Quim Bertomeu
ERC ha presentat aquest dimarts al Parlament una esmena a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat. És un moviment esperat amb què el partit d’Oriol Junqueras vol exhibir que està disposat a tombar els comptes catalans si el Govern del PSOE no garanteix avenços perquè Catalunya pugui recaptar en el futur el seu IRPF. Malgrat l’esmena, els republicans no es descarten del tot i continuen negociant amb el Govern una sortida al desacord actual.
L’encarregada de formular l’anunci ha sigut la secretària general del partit, Elisenda Alamany. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit que l’esmena és un «mecanisme coherent» per evidenciar que el Govern de Salvador d’Illa «no ha sigut capaç de moure» el Govern de Pedro Sánchez a favor de l’IRPF. Això sí, també ha admès que les dues parts «continuen negociant». La data límit, que és quan el Parlament votarà les esmenes a la totalitat, és el 20 de març. Si llavors no hi ha pacte, els comptes cauran.
Alamany ha defensat que la recaptació de l’IRPF és un compromís que el PSC va assumir amb ERC en el pacte d’investidura d’Illa –agost del 2024–, així que ara els republicans no poden avalar uns comptes si no hi ha avenços. Per la dirigent republicana, l’IRPF és una «resposta estructural» a les necessitats de Catalunya i ha criticat als socialistes catalans no haver fet prou per complir-lo. «No hi ha garanties per desencallar la tramitació i per això presentem esmena a la totalitat», ha conclòs.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?