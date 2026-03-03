Trump afronta els primers morts de guerra del seu segon mandat
Algunes declaracions del president han sigut criticades per falta d’empatia i respecte / El 75% dels nord-americans s’oposen a l’acció militar a l’Iran
Idoya Noain
Diumenge, en el seu segon missatge de vídeo sobre la guerra contra l’Iran, Donald Trump va parlar dels primers soldats nord-americans caiguts en l’operació Fúria Èpica, que va anomenar "patriotes que van fer el sacrifici definitiu per la nació". Va afegir: "Lamentablement, probablement n’hi haurà més. És el que hi ha".Diumenge, quan en el seu segon missatge de vídeo gravat sobre la guerra contra l’Iran Donald Trump va parlar dels primers soldats nord-americans caiguts en l’operació ‘Fúria Èpica’, el president dels Estats Units els va anomenar "patriotes que van fer el sacrifici definitiu per la nació". A continuació el mandatari va afegir: "Lamentablement, probablement n’hi haurà més. És el que hi ha". En aquell moment hi havia tres morts confirmats, xifra que ahir es va elevar a sis després de la mort d’un dels cinc ferits greus.En aquell moment hi havia tres morts confirmats, xifra que aquest dilluns es va elevar a sis després de la mort d’un dels cinc ferits greus i informació faciltiada pel comandament central aquest dilluns sobre uns altres dos militars que van morir "en instlaciones colpejades durant els atacs inicials de l’Iran a la regió" .
L’última frase de Trump, "és el que hi ha", va despertar una onada d’indignació i crítiques, especialment de demòcrates, però també de republicans i del moviment ultraconservador. En el moviment MAGA hi ha figures com Tucker Carlson i l’excongressista Marjorie Taylor Greene que creuen que està "traint" les seves promeses de ser un "president de pau" i no entrar en guerres a l’estranger que podrien costar la vida a nord-americans.L’última frase de Trump en el vídeo de diumenge, aquest "és el que hi ha", va despertar una onada d’indignació i crítiques, especialment pronunciades per demòcrates, però també per part de republicans i, especialment, del moviment ultraconservador. Perquè en el moviment MAGA hi ha figures com Tucker Carlson o l’excongressista i antiga aliada de Trump Marjorie Taylor Greene que creuen que està "traint" les seves promeses de ser un "president de pau" i no entrar en guerres a l’estranger que podrien costar la vida a nord-americans.
El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, va penjar en xarxes missatges d’altres presidents sobre els caiguts en combat que deixaven en evidència Trump. La senadora Tammy Duckworth va parlar de "vergonya" i el representant Paul Ryan, un altre antic militar, va denunciar la "falta d’empatia" del mandatari. "És patètic que no tingui res a dir a les famílies d’aquests soldats caiguts", va denunciar el congressista demòcrata.El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, va penjar en xarxes missatges sentits i profunds d’altres presidents sobre els caiguts en combat que deixaven en ççevidenciaççevidènciaçç a Trump. La també demòcrata senadora i veterana Tammy Duckworth va parlar de "vergonya" i el representant Pay Ryan, un altre antic militar, va denunciar la "falta d’empatia" del mandatari. "És patètic que no tingui res a dir a les famílies d’aquests soldats caiguts", denuncio el congressista demòcrata.
Dels caiguts a les cortines
Fins i tot ahir, quan va participar en un acte a la Casa Blanca d’entrega de medalles d’honor a veterans de guerra, Trump va dedicar només una frase als quatre soldats morts a l’Iran des de dissabte. "Plorem pels quatre herois que han mort en combat i enviem el nostre amor i suport a les seves famílies. En la seva memòria continuarem aquesta missió amb resolució ferotge per aixafar l’amenaça que aquest règim terrorista representa per al poble nord-americà", va dir. Fins i tot aquest dilluns, quan ha participat en un acte a la Casa Blanca d’entrega de medalles d’honor a veterans de guerra, Trump ha dedicat només una frase als quatre soldats morts a l’Iran des de dissabte. "Plorem pels quatre herois que han mort en combat i enviem el nostre amor i recolzo les seves famílies. En la seva memòria continuarem aquesta missió amb resolució ferotge i infrangible per aixafar l’amenaça que aquest règim terrorista representa per al poble nord-americà", ha dit Trump.En una cita tan solemne, va deixar molts bocabadats al parlar sobre les cortines daurades de la Casa Blanca o les obres de remodelació que ha posat en marxa.En una cita tan solemne, no obstant, ha tornat a deixar a molts de bocabadats al passar a parlar poc després sobre les cortines daurades de la Casa Blanca o les obres de remodelació que ha posat en marxa.
Ja diumenge, Trump, que mai va ser reclutat durant la guerra del Vietnam per pròrrogues d’estudis i una exempció mèdica per esperons ossis, havia provocat incredulitat i rebuig al no confirmar en una entrevista amb el Daily Mail si planejava acudir a l’arribada dels fèretres dels soldats caiguts.Ja diumenge també Trump, que mai va ser reclutat durant la guerra del Vietnam per pròrrogues d’estudis i una exempció mèdica per esperons ossis als talons, havia provocat incredulitat i rebutjo al no confirmar en una entrevista amb el ‘Daily Mail’ si tenia planejat acudir a l’arribada dels fèretres dels soldats caiguts. En aquella entrevista amb el diari britànic només va dir un "potser" davant la pregunta directa, tot i que també va esmentar que el seu equip havia estat en contacte amb les famílies dels morts i que s’hi reuniria "en el moment adequat". També va repetir que "s’espera que aquestes coses passin, desafortunadament", i va reconèixer que "podia passar una altra vegada".En aquesta entrevista amb el diari britànic només va dir un "potser" davant la pregunta directa, tot i que també va dir que el seu equip havia estat en contacte amb les famílies dels morts i va afegir que es reuniria amb aquestes famílies "en el moment adequat". En les declaracions també va repetir la idea que "s’espera que aquestes coses passin, desafortunadament" i el reconeixement que "podia passar una altra vegada".
No és la primera vegada que Trump afronta baixes militars en aquest segon mandat. Al desembre va acudir a la base de Dover, a Delaware, per rebre els fèretres de dos soldats que van morir junt amb un civil nord-americà que actuava de traductor en una emboscada a Síria, on participaven en operacions antiterroristes després de la caiguda de Bashar al-Assad. No és la primera vegada que Trump afronta baixes militars en aquest segon mandat i el desembre passat sí que va acudir a la base de Dover, a Delaware, per rebre els fèretres de dos soldats que van morir junt amb un civil nord-americà que actuava de traductor en una emboscada a Síria, on participaven en operacions antiterroristes després de la caiguda de Bashar al-Assad i van ser atacats per un membre dels serveis de seguretat sirians que s’havia radicalitzat. Sí que és la primera vegada en aquest segon mandat que té baixes en un combat que ell ha posat en marxa. Les morts de militars durant el seu primer mandat, amb 65 caiguts a l’Afganistan, van ser en un conflicte que ell no havia iniciat.Sí que és, no obstant, la primera vegada en aquest segon mandat que té baixes en un combat que ell ha posat en marxa. I les morts de militars que va viure durant el seu primer mandat, amb 65 de caiguts a l’Afganistan, van ser en un conflicte que ell no havia iniciat.
Aquesta nova realitat el posa en una situació més complexa amb els nord-americans. Només un de cada quatre, segons una enquesta de Reuters i Ipsos, aproven l’atac a l’Iran. Entre els republicans, el suport a l’acció militar puja al 55%, però un 32% la rebutgen. Un 44% dels independents tampoc estan d’acord amb l’atac bèl·lic.Aquesta nova realitat el posa en una situació més complexa amb els nord-americans. Només un de cada quatre, segons una enquesta realitzada entre dissabte i diumenge per Reuters i Ipsos, aproven l’atac a l’Iran. Tot i que entre els republicans el suport a l’acció militar puja fins al 55%, hi ha un 32% de conservadors que la rebutgen. I un 44% dels independents tampoc estan d’acord amb l’atac bèl·lic. "No m’importen les enquestes", va afirmar Trump en el diari New York Post en una entrevista. "He de fer el que he de fer. Això s’hauria d’haver fet fa temps", va defensar."No m’importen les enquestes", li ha dit Trump aquest dilluns al tabloide ‘New York Post’ en una entrevista. "He de fer el que dec. Això caldria haver-se fet fa temps", ha defensat.
La batalla política i social pel desplegament militar i els riscos per als militars nord-americans no té aparences d’acabar aviat i ha calat en les xarxes. Ahir, una de les tendències a X era "SendBarron", una referència a l’enviament a la guerra del fill petit de Trump, de 19anys.La ççbatallaççintereixçç política i social pel desplegament militar i els riscos per als militars nord-americans no té cap aparença d’acabar aviat i ha calat ja en les xarxes. Aquest dilluns una de les tendències en X era "SendBarron", una referència a què s’enviï a la guerra al fill menor de Trump, que té 19 anys. Un còmic que va ser guionista de South Park ha obert una web satírica en què insta a l’allistament del fill de Donald i Melania Trump: DraftBarron Trump.com.Un còmic que va ser guionista de ‘South Park’, a més, ha obert una web satírica cridant també a l’allistament del fill de Donald i Melania Trump: ‘DraftBarronTrump.com’.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?