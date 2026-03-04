Brussel·les avisa Trump pel xoc amb Espanya: “Qualsevol amenaça comercial a un estat membre és una amenaça contra la UE”
La Comissió Europea diu que hi ha “unitat” en la defensa dels interessos europeus
ACN
Brussel·les avisa el president dels Estats Units, Donald Trump, que “qualsevol amenaça comercial a un estat és una amenaça contra la Unió Europea”. Així s’ha expressat el vicepresident executiu de la Comissió Europea per a la Prosperitat i l’Estratègia Industrial, Stéphane Séjourné, en una roda de premsa aquest dimecres a Brussel·les després que Trump hagi amenaçat de tallar la relació comercial amb Espanya. Séjourné ha assegurat que hi ha “unitat” a la Unió Europea en la defensa dels interessos europeus, recordant el cas de Groenlàndia. El francès no s’ha pronunciat sobre la decisió del govern espanyol de desmarcar-se de la guerra a l’Iran de Trump perquè “no és competència de la UE”.
Des de dimarts al vespre, Brussel·les està enviant missatges de suport al govern de Pedro Sánchez, i aquest dimecres al matí el portaveu comunitari Olof Gill ha assegurat que la Comissió Europea està “disposada a actuar” per protegir els interessos de la Unió Europea. “Ens solidaritzem plenament amb tots els estats membres i tots els seus ciutadans”, ha afegit el portaveu.
Posteriorment, el president de França, Emmanuel Macron, i el president del Consell Europeu, António Costa, han trucat al president Pedro Sánchez per expressar-li la “solidaritat” d’Europa davant el xoc amb la Casa Blanca per la decisió d’Espanya de no cedir les bases de Rota i Morón per atacar l’Iran.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda