La Casa Blanca assegura que Espanya "ha acceptat cooperar militarment amb els EUA" i el Govern ho nega
“La nostra posició de ‘no a la guerra’ continua sent absolutament clara i contundent”, diu el ministre Albares
Iván Gil
La Casa Blanca ha assegurat aquest dimecres que el Govern espanyol ha acordat cooperar amb l'Exèrcit estatunidenc després que el president, Pedro Sánchez, es reafirmés en la seva posició de no cedir les bases militars de Rota i Morón per a l'operació contra l'Iran, al·legant que no seran "còmplices" d'alguna cosa que és "dolent per al món" simplement per la "por a represàlies". Fonts de Moncloa traslladen que no hi ha hagut cap interlocució i desmenteixen la suposada cooperació.
"Fals", repliquen amb rotunditat des de l'Executiu per afegir que "no hem parlat res amb ells". El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha desmentit també a la Casa Blanca durant una entrevista a la 'Cadena Ser': “La nostra posició de ‘no a la guerra’ continua sent absolutament clara i contundent”. "Ho desmenteixo rotundament", va replicar per argumentar que la posició del Govern sobre la guerra a Orient Mitjà i el bombardeig a l'Iran "no ha canviat ni una coma".
D'altra banda, el titular d'Exteriors ha ratifcat que les bases de Rota i Morón no seran utilitzades pels EUA per a aquesta guerra, limitant-les a "qualsevol operació sempre en el marc de la carta de les Nacions Unides".
"Tinc entès que, en les últimes hores, han acordat cooperar amb l'Exèrcit estatunidenc. Pel que sé, s'està coordinant (aquesta qüestió) amb els seus homòlegs a Espanya", ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en roda de premsa. Així mateix, ha assenyalat que el president dels Estats Units, Donald Trump, espera "que tots els aliats" cooperin en aquesta missió, assegurant que l'Iran "no sols amenaça als Estats Units", sinó també al continent europeu.
Aquest mateix matí, Pedro Sánchez ha elevartel seu rebuig a l'atac durant una declaració institucional en passar de condemnar-lo a "exigir el cessament de les hostilitats". "No serem còmplices d'alguna cosa que és dolent per al món i contrari als nostres valors i interessos simplement per por de les represàlies".
"Recursos diplomàtics i materials"
La porta a col·laborar que va obrir el cap de l'Executiu va ser amb "tots els països de la regió" que advoquen per la pau i pel compliment de la legalitat internacional, "que són dues cares de la mateixa moneda, donant-los suport amb els recursos diplomàtics, també materials que es requereixin". Socis europeus com França i Grècia han enviat material defensiu a Xipre després de l'atac de l'Iran a una base del Regne Unit.
Intentant en tot moment d'equilibrar les crítiques tant a l'atac dels EUA i Israel com al règim "repressor" dels aiatol·làs, va entonar un triple "no" per sostenir la posició d'Espanya davant aquest conflicte: "No a la fallida d'un dret internacional que ens protegeix a tots, especialment als més indefensos, a la població civil. No a assumir que el món només pot resoldre els seus problemes a base de bombes. No a repetir els errors del passat". Un "desastre", segons ho va qualificar, del qual no sortiria un ordre internacional més just, sinó "més incertesa econòmica i pujades del preu del petroli i del gas".
