Deu nous creuers faran escala per primera vegada a la Costa Brava
La Costa Brava preveu rebre 70.000 creueristes gràcies a les 74 escales programades als ports de Palamós i Roses
Gerard Vilà / ACN
La Costa Brava preveu una temporada de creuers de rècord amb 70.000 passatgers en 74 escales, entre els ports de Palamós i Roses. Aquest dimecres s'ha inaugurat la temporada amb l'arribada del Silver Mouse a Palamós que ha portat els primers creueristes al litoral gironí. Fins a 17 companyies operaran entre les dues localitats i deu dels bucs s'hi aturaran per primera vegada. Destaca també que la majoria de turistes arribaran en temporada baixa, fet que ajuda a incrementar l'impacte econòmic, que es preveu que estigui al voltant dels 6,7 milions d'euros, un punt i mig més que fa un any. Des de Ports de la Generalitat reconeixen que estan a l'expectativa per com pot afectar el context bèl·lic internacional.
A les vuit del matí han arribat a Palamós els 583 passatgers que porta el creuer Silver Muse, provinents de Palma. S'estaran a la localitat baix-empordanesa fins a les set de tarda, moment en què posaran rumb cap a Barcelona, destí final del seu viatge. L'escala del Silver Muse ha estat la primera de les 74 que es preveuen entre els ports de Palamós i Roses i que portaran 70.000 turistes, la gran majoria, això sí, al port de Palamós, ja que els creuers poden amarrar-hi, mentre que a Roses hi ha de fondejar.
En concret, el port palamosí preveu rebre aquest any 67.000 creueristes en 65 escales des d'aquest dimecres i fins al 27 de desembre, mentre que a Roses hi arribaran els 3.000 turistes restants.
Però des de Ports de la Generalitat destaquen, però, que els creuers que visitaran el litoral gironí ho faran durant deu mesos, de març a desembre. Això fa que només el 25% dels 70.000 turistes que vindran -1.000 més que l'any passat- ho faran fora dels mesos d'estiu. Això, remarca la directora de Ports, Esther Roca, ajuda a incrementar l'impacte econòmic al territori, que aquest any serà de 6,7 milions, un punt i mig més que el 2025.
Segons dades del sector de creuers, cada passatger quan desembarca en un port escala i visita la destinació, gasta una mitjana de 90 euros en el territori. A més, s'afegeixen 6 euros més en despeses de serveis portuaris. Els de Palamós i Roses són dos ports escala, on els creuers amarren unes deu hores i, després, continuen la seva ruta per la Mediterrània occidental.
La directora de Ports, però, ha reconegut que estan a l'expectativa de com evoluciona el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i quines repercussions té en l'àmbit dels creuers. Roca explica que tenen les reserves pels dos anys vinents i, per tant, l'impacte no es preveu que sigui en caiguda de reserves i d'escales, sinó en com pot afectar un possible increment del cost dels carburants o altres aspectes.
Una activitat "respectuosa"
Roca ha assenyalat que els creuers s'ha consolidat com una activitat "respectuosa" amb el territori i remarca que la majoria de les companyies que operen a la Costa Brava són de gamma alta amb turistes interessats en conèixer la zona i en la que hi fan despesa.
En aquest sentit, explica Roca, els turistes divideixen la seva jornada, un cop són a Palamós o Roses. Al matí solen fer excursions i a la tarda visiten la localitat. Entre els llocs més freqüentats hi ha les sortides al Barri vell de Girona, les poblacions medievals de Pals i Peratallada o el centre històric de Begur, al Baix Empordà.
També destaquen les excursions a Figueres i Púbol per conèixer el llegat surrealista de Salvador de Dalí o les rutes enogastronòmiques a cellers DO Empordà.
Les companyies que operaran a Palamós aquesta temporada són l'Azamara, Crystal Cruises, Four Seasons Yachts, Hapag-Lloyd Cruises, Marella Cruises, Oceania Cruises, Phoenix Reisen, Regent Seven Seas, Sea Cloud Cruises, Seabourn, Scenic, Silversea i Windstar.
Destaca el fet que deu dels bucs que s'aturaran a ports del litoral de Girona ho faran per primera vegada, fet que, diu Roca, consolida l'aposta de Palamós i Roses pels creuers.
