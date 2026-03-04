Díaz alerta Trump que Espanya "no accepta xantatges ni lliçons d'un país agressor"
Urtasun recorda que el Suprem dels EUA ha anul·lat els aranzels i creu que les amenaces "tenen poc abast"
ACN - Redacció
La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, va alertar aquest dimarts el president dels EUA, Donald Trump, que Espanya "no accepta xantatges ni lliçons d'un país agressor". La també ministra de Treball va sortir així al pas de l'anunci del líder nord-americà segons el qual tallarà les relacions comercials amb Espanya per la seva postura en el conflicte de l'Orient Mitjà. "Som un país de pau. Si els EUA volen un aliat, que comencin per respectar la nostra sobirania i el dret internacional", ha afirmat la líder de Sumar a la xarxa social BlueSky. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha recordat que el Tribunal Suprem nord-americà ha anul·lat i els aranzels de Trump, i ha considerat que les amenaces del republicà "tenen poc abast".
"Crec que tots estem acostumats a aquest tipus de declaracions fatxendes de Trump", ha afirmat Urtasun en declaracions a 'La Sexta'. "Però el problema que té és que el seu Tribunal Suprem li ha anul·lat els aranzels, i per tant ara mateix aquestes amenaces tenen molt poc abast", ha reflexionat.
Per la seva banda, encara dins l'òrbita de Sumar, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, s'ha mostrat molt orgullosa "d'haver evitat que avions nord-americans surtin de territori espanyol per perpetrar una agressió imperialista a un altre país".
Després de recordar que Espanya s'ha mobilitzat "històricament" amb el "no a la guerra" i contra la "barbàrie del genocidi" i d'afirmar que es tracta d'un país "de tradició antibel·licista", Rego ha subratllat que el govern de Pedro Sánchez actua "del costat de la legalitat internacional, rebutjant agressions i guerres imperialistes i plantejant l'exigència d'estar sempre en el marc de les relacions pacífiques, basades en la diplomàcia i en el respecte dels drets humans".
