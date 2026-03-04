Guardiola allarga la mà a Vox en fiscalitat i amb la llei de famílies
La candidata del PP a Extremadura carrega en l’inici de la sessió d’investidura contra el "caos gegant migratori de Sánchez"
Rocío Entonado Arias
"Els convido a caminar junts. Des de posicions diferents. Però amb un mateix destí. Que d’aquí uns anys puguem mirar enrere i dir, amb la consciència tranquil·la, que vam estar a l’altura del moment que ens va tocar viure". Amb un discurs de tot just 50 minuts en el qual va combinar picades d’ullet a Vox, retrets al PSOE i crítiques a Pedro Sánchez, María Guardiola va encarar ahir la primera sessió del debat d’investidura.
Encara sense prou suports que assegurin la seva reelecció com a presidenta de la Junta d’Extremadura, la candidata del PP va pujar a la tribuna després de dos mesos de negociacions fallides apel·lant a la responsabilitat de la Cambra i el "respecte" al mandat de les urnes: "Extremadura no es pot permetre més bloqueig", va clamar. A Vox li va recordar que és obligació de tots dos "harmonitzar" les seves discrepàncies, perquè només treballant junts podran portar Extremadura "on es mereix". El PSOE li va demanar no l’abstenció, sinó "respecte": que "qui va perdre, qui es va desplomar, assumeixi el seu moment" i "recuperi la seva dignitat", perquè a la regió no li serveixen les guerres internes ni els càlculs d’aparell.
El marc va ser clar des de l’inici: estabilitat davant paràlisi. "Quan hi ha estabilitat, avancem. I quan hi ha bloqueig, es frena la regió al complet", va defensar. Encara amb tot en l’aire i pendent d’una votació incerta avui, la presidenta en funcions va evitar dramatitzar la ruptura amb Vox. Va reconèixer sense embuts que el 2023 va arribar al poder amb el seu suport, fruit de la capacitat d’entendre’s malgrat els desacords, i va tornar a apel·lar a aquell passat comú com a punt de partida per recompondre la relació.
"Vaig arribar a la presidència de la Junta d’Extremadura amb el suport de Vox. Sé que avui no el tinc. Però ningú pot negar que junts vam impulsar mesures que han funcionat. I no em delectaré en la diferència, sinó a centrar-me en el que ens uneix", va dir en l’única menció directa a la formació de Santiago Abascal en el seu discurs. Guardiola no va tenir retrets, sí mans esteses per reconstruir ponts: una nova rebaixa d’impostos, el rebuig al pacte verd i a l’acord amb Mercosur, una llei de suport a la natalitat que reconegui el "valor social" de la família o la crítica al "caos migratori gegant" d’un Govern que, segons el seu parer, "ha ignorat la seguretat de les nostres fronteres" i ha convertit la irregularitat en "la via més còmoda".
El nou full de ruta
Quant al programa de govern, el discurs es va moure entre la continuïtat del canvi i l’ampliació del projecte, amb un denominador comú: estabilitat per consolidar el que ha iniciat.
El to es va endurir en l’últim tram de la intervenció, quan la presidenta va situar Extremadura davant les decisions que, segons el seu parer, s’estan prenent a la Moncloa en contra dels interessos de la regió. El finançament autonòmic va ocupar un lloc central. Guardiola va denunciar que el nou model que planteja l’Executiu central deixaria Extremadura sense recursos addicionals mentre es negocien concessions amb l’independentisme català. Va parlar d’"injustícia" i d’"Espanya a dues velocitats" i va assegurar que no es mantindrà callada.
També va elevar el to en matèria energètica. La continuïtat de la central nuclear d’Almaraz es va presentar com una qüestió estratègica, no només industrial, sinó de futur econòmic. "Almaraz no es tanca", va proclamar.
