El PP català es desmarca de la prohibició de pisos turístics d’Albiol i l’atribueix a la «singularitat» de Badalona
El partit assegura públicament que «estudiarà» la implantació de la mesura per tenir una «posició més clara», però internament defensen que estan en contra dels vetos
El govern d’Albiol assegura que prohibirà els pisos turístics a Badalona abans de l’estiu
El TC avala la llei catalana que permet que les llicències de pisos turístics deixin de ser perpètues
Gisela Boada
La decisió de l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de prohibir els pisos turístics a la ciutat que lidera xoca frontalment amb la posició del seu partit, que fa anys que condemna aquest tipus de polítiques al considerar que «desincentiven» l’economia perquè posen traves al turisme. El PP va arribar a elevar alTribunal Constitucional (TC) la norma catalana del 2023 que va retirar la perpetuïtat d’aquest tipus de llicències destinades al turisme i va donar via lliure als alcaldes per eliminar-les, però l’alt tribunal va avalar la llei.
Aquesta regulació, aprovada per decret durant el mandat de Pere Aragonès (ERC), habilita els alcaldes a anul·lar les llicències de pisos turístics vigents al seu municipi o decidir els criteris per mantenir-les mitjançant una llicència urbanística, ja que fins aleshores es renovaven amb un simple comunicat. Els ajuntaments, no obstant, han d’esperar cinc anys per fer efectiva la regulació, que busca eliminar els efectes negatius que té aquest tipus de negoci en l’ús residencial.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d’aprovar-se la iniciativa, ja va anunciar la seva intenció deposar límits a aquest tipus d’immobles –que va xifrar en 10.000– el 2028, després d’anys en què la capital ja ha anat frenant la concessió de noves llicències, també durant l’alcaldia d’Ada Colau. Una decisió criticada pel PP que, sense anar més lluny, va registrar al gener en el plenari de Barcelona una proposició que instava Collboni a frenar la supressió de les llicències dels pisos d’ús turístic. En un comunicat, el líder del PP de Barcelona, Dani Sirera, va arribar a acusar l’alcalde de prendre «decisions ideològiques i profundament irresponsables» per aquesta qüestió.
La primera ciutat del PP a prohibir-ho
Badalona, si compleix l’anunciat i modifica les seves ordenances –una cosa per a la qual el PP no necessita el suport de socis, ja que té majoria absoluta–, serà la primera ciutat del PP a tot l’Estat a prohibir els pisos d’ús turístic. L’argument del govern d’Albiol –que ja fa anys que ha endurit la normativaper donar llicències fins al punt d’aplicar una moratòria, però que fins ara mai havia arribat a parlar de prohibició– és que les decisions de les ciutats limítrofes d’eliminar aquest tipus d’immobles suposen un efecte crida per a Badalona que no es pot permetre.
Fonts del consistori badaloní reconeixen que no és una mesura alineada amb l’argumentari del partit, però asseguren que compta amb l’aval de la formació, que entén la particularitat del cas per la normativa vigent i la necessitat de trobar un «equilibri» en aquesta qüestió. Per part del PP, diverses veus consultades per EL PERIÓDICO, reconeixen que Albiol «sempre va per lliure». «Ningú li dirà res si això beneficia la seva ciutat i li dona votants, queda poc per a les municipals, sap el que fa», esgrimeix un coneixedor dels racons del partit.
El portaveu del grup parlamentari popular, Juan Fernández, que va ser durant anys mà dreta d’Albiol a Badalona, va evitar entrar en la polèmica durant una roda de premsa de dimarts passat al Parlament, i va asseverar que la decisió del regidor popular respon a les «singularitats» de Badalona i que la seva motivació és «fer d’alcalde», és a dir, buscar el millor per a la seva ciutat. De fet, va explicar que el PP «estudiarà» l’aplicació de la mesura a la ciutat de Badalona per poder tenir una «posició més clara» sobre aquest assumpte.
La posició «no ha canviat»
Les paraules de Fernández, no obstant, xoquen amb una part de la direcció del PP, que ho nega tot a aquest diari i reivindica que el PP català «no ha canviat de posició» sobre el seu rebuig de prohibir els pisos turístics, tot i que tampoc condemna la mesura anunciada per Albiol en el context del seu paper al capdavant de l’Ajuntament. De fet, la cúpula popular recorda que el partit sempre dona via lliure als seus alcaldes –a Catalunya només en té quatre: Badalona, Castelldefels, Pontons i Monistrol de Montserrat– per aplicar les iniciatives que millor responguin als seus interessos municipals. «Cadascú ho valora com considera», afirma aquesta font.
Altres veus del partit també mostren les seves reticències a parlar de prohibicions d’aquest tipus d’immobles i advoquen per fórmules menys restrictives, en línia amb la regulació que fins al moment havia fet Albiol, com, per exemple, que aquestes llicències només es puguin donar per instal·lar-se en edificis dedicats per complet a l’allotjament turístic o que hi hagi una distància mínima de 300 metres entre pisos turístics. En els pròxims cinc anys, quan els permisos actualment vigents hagin d’aconseguir una nova llicència per continuar operant, l’ajuntament d’Albiol, si continua governant, la denegarà, asseguren les fonts municipals.
Un ‘vers lliure’
No és la primera vegada que l’alcalde de Badalona, que va ser president del partit entre 2017 i 2018, es desmarca de la posició del PP, ja que en els últims anys s’ha consolidat com un dels versos lliures dins del partit al defensar sempre que, abans que res, és l’alcalde de la seva ciutat. L’última vegada va ser quan el seu govern va aprovar una moció per recolzar el Pacte Nacional per la Llengua, una mesura que el PPC havia rebutjat de ple des de la seva presentació al Parlament.
Després de rebre un toc d’atenció de la direcció, Albiol va rectificar al·legant que el text contenia «errors» de redactat «malinterpretables» i que Badalona no s’adheriria al pacte, tot i que sí que es mostrava a favor d’«alguns punts». No obstant, no sempre ha cedit a la disciplina interna. En altres moments, com quan va qualificar de«genocidi» l’acció de Benjamin Netanyahu a Gaza, l’alcalde va mantenir el seu posicionament.
