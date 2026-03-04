Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sánchez avisa a Trump: “La posició del govern d’Espanya es resumeix en quatre paraules: No a la guerra”

Es nega a fer “seguidisme” de Trump per por a represàlies i sosté que l'Estat disposa de recursos per mitigar l’impacte

El president espanyol, Pedro Sánchez, en la seva declaració institucional a la Moncloa

El president espanyol, Pedro Sánchez, en la seva declaració institucional a la Moncloa / ACN

ACN

Madrid

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha recuperat el lema del “No a la guerra” per explicar la seva posició davant el conflicte a l’Iran. En una declaració institucional a la Moncloa, ha assegurat que l’Estat “no serà còmplice” d’una ofensiva nociva per al món i contrària als seus valors i interessos “simplement per por a les represàlies” del president nord-americà, Donald Trump.

Ha apuntat que el seu executiu “estudia escenaris i possibles mesures” per ajudar “les llars, els treballadors, les empreses i els autònoms” a mitigar l’impacte econòmic si és necessari. “Ens acusaran de ser ingenus per fer-ho, però ingenu és pensar que la solució és la violència i que practicar un seguidisme cec i servil és una forma de lideratge”.

