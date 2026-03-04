Guerra a l’Orient Mitjà
Turquia derriba un míssil balístic llançat per l’Iran contra una base de l’OTAN al sud del país
Última hora de la guerra de Irán, en directo
Adrià Rocha Cutiller
Turquia ha interceptat aquest dimecres a la tarda un míssil balístic en una regió propera a la frontera siriana i a la base de l’OTAN d’Incirlik, a la província d’Adana. La base allotja soldats espanyols, així com un sistema de defensa antiaèria espanyol Patriot destinat a Turquia des de fa diversos anys.
"Un míssil llançat des de l’Iran, que ha passat per l’espai aeri de Síria i l’Iraq i es dirigia cap al nostre territori des de la regió de Hatay —al costat de la frontera amb Síria— ha estat destruït pels sistemes de defensa antiaèria de l’OTAN. Un fragment d’un míssil de les nostres defenses ha caigut al districte de Dörtyol, a Hatay, sense cap pèrdua de vides ni ferits", ha declarat el ministre de Comunicacions turc, Burhanettin Duran.
Fins ara, Turquia era l’únic país aliat dels Estats Units a l’Orient Pròxim que no havia estat atacat per l’Iran, en guerra contra Washington i Israel des de l’atac sorpresa dels dos països contra la República Islàmica dissabte passat. Aquell dia, en el seu primer atac sorpresa, Tel Aviv va aconseguir assassinar el líder suprem iranià, l’aiatol·là Alí Jameneí.
Turquia, com Espanya, no ha permès durant els últims dies que els Estats Units utilitzin les seves instal·lacions al seu propi territori per atacar l’Iran. "Hem posat la nostra disposició i capacitat en alerta màxima per garantir la seguretat del nostre país i dels nostres ciutadans. També estem preparats per defensar, prenent qualsevol pas o iniciativa, la integritat del nostre territori. I recordem el nostre dret a respondre per garantir la nostra seguretat", afirma el Ministeri de Defensa turc en un comunicat aquest dimecres, en què assegura que Ankara està en contacte constant amb la resta de països de l’OTAN.
Actualment, Turquia disposa de l’exèrcit més gran de la regió, a més d’un dels més tecnològicament avançats, juntament amb Israel. Segons els experts en seguretat, Turquia no havia estat atacada per l’Iran fins ara pel temor de Teheran de provocar una resposta turca, un país molt més capaç de danyar l’Iran que els petits països del Golf, l'objectiu prioritari iranià fins aquest dimecres.
