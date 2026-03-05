22 espanyols surten de l’Iran per carreterafins a l’Azerbaidjan
El ministre d’Exteriors anuncia que el grup serà repatriat i arribarà previsiblement avui
Mario Saavedra
Vint-i-dos dels 158 espanyols residents a l’Iran van sortir del país per terra ahir a la tarda, segons va confirmar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. El país persa continua patint bombardejos des que, dissabte passat, els EUA i Israel van llançar una guerra unilateral no provocada contra el règim dels aiatol·làs.
"Acaben de travessar la frontera entre l’Iran i l’Azerbaidjan 22 compatriotes residents a l’Iran. Ja estan fora de perill a l’Azerbaidjan, des d’on prosseguiran el viatge cap a Madrid, via Bakú-Istanbul-Espanya", va avançar el cap de la diplomàcia en un comunicat en vídeo. "Arribaran a Espanya previsiblement demà [avui]. L’Ambaixada d’Espanya a Teheran segueix plenament operativa, reduïda al seu personal essencial amb l’ambaixador al capdavant". A més, el ministre va anunciar que volava cap a l’Orient Mitjà "ara mateix" (el vídeo va ser publicat a les 17.30) en un avió de l’Exèrcit de l’Aire sol·licitat pel Ministeri d’Afers Estrangers. També continua la repatriació des dels diversos països de la regió a través dels vols comercials disponibles, segons assenyala el ministeri.
Reforç de personal
"Avui també arriba un reforç de personal diplomàtic per a diverses ambaixades per ajudar en l’evacuació a Oman, a l’Aràbia Saudita –va afirmar Albares–. Els Emirats Àrabs Units i Bahrain rebran un reforç de personal diplomàtic per garantir que tots els espanyols que ho vulguin puguin sortir i tornar sans i estalvis a Espanya. No deixarem cap espanyol enrere", va afegir el ministre, que va remarcar el compromís de les autoritats amb la seguretat dels nacionals a l’exterior davant l’agreujament del context regional. Albares ha demanat als espanyols desplaçats temporalment a la regió que s’inscriguin en el registre de viatgers per "millorar el seguiment i la capacitat d’assistència".
Des de la base aèria madrilenya de Torrejón, va sortir ahir dimecres un avió Airbus A330 de l’Exèrcit de l’Aire amb destinació a Oman, al golf Pèrsic, segons van confirmar a aquest diari fonts de Defensa. L’enlairament es va portar a terme passades les 11.00. La tripulació va volar amb una missió d’evacuació de ciutadans espanyols en l’àrea afectada pels atacs a l’Iran i la resposta iraniana amb el llançament de míssils i drons contra els països veïns del Golf.
Tenint en compte les nombroses peticions d’evacuació de la zona afectada per la guerra, l’Exèrcit de l’Aire va optar finalment per contractar un Airbus A330 de l’Ala 45 de l’Exèrcit de l’Aire, la dedicada a transport d’autoritats i material logístic. És un dels avions més grans de la flota, amb capacitat per a prop de 330 persones. Dimarts a la tarda es feien les tasques de preparació del vol, si bé sense una clara hora de partida per la inestable situació del trànsit aeri a la zona.
De moment no es pensa en l’Exèrcit de l’Aire per habilitar un dels avions més grans de la flota espanyola, l’A400M, per a altres evacuacions. L’aeronau sí que ha sigut utilitzada en rescats anteriors, com alguns dels fets a l’Afganistan. Però aquesta decisió sobre més vols també podria canviar en les pròximes hores.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda