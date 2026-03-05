"Això ens portarà a una guerra civil"
Tel-Aviv ha estès la violència per diferents punts del territori libanès sense relació amb la guerrilla xiïta. Aquesta nova estratègia ha provocat el pànic entre la població.
Andrea López-Tomàs
Entre les ruïnes d’una habitació d’hotel, ben just han sobreviscut objectes sencers. El matalàs s’ha descompost, amb les molles transformades en armes punxants. Un bombardeig israelià va sacsejar l’hotel Comfort, a Baabda. Una estampeta de la Verge Maria està intacta. Ningú s’atreveix a moure-la. Pertanyia a la recepcionista de l’establiment que dormia al primer pis. Des de fa uns dies, compartia les hores amb una desena de persones desplaçades de diferents punts del Líban. Ara, mira de recuperar-se a l’hospital.Entre les ruïnes d’una habitació d’hotel, amb prou feines han sobreviscut objectes sencers. El matalàs s’ha descompost, amb els molls transformats en armes punxants. Dues maletes esbocinades han escampat tot el seu contingut sobre el gris de la runa. Ni rastre queda de les parets. Ni de bon tros d’aquelles que els separaven de la brisa fresca que ara arriba amb més força des de fora. L’únic supervivent del bombardeig israelià que va sacsejar els fonaments de l’hotel Comfort, a Baabda, un municipi cristià als afores de Beirut, és una estampeta de la Virgen María. Ningú s’atreveix a moure-la. Pertanyia a la recepcionista de l’establiment que, durant la setmana, adormia al primer pis. Des de fa uns dies, compartia les hores amb una desena de persones desplaçades de diferents punts del Líban. Ara, mira de recuperar-se a l’hospital.
"Encara no entenc què va passar", constata Alain Chibli, propietari de l’hotel. Atén la premsa com un autòmat, repetint la seva incomprensió. "És la primera vegada que ens passa una cosa així, i estem sorpresos", insisteix. L’hotel Comfort, un discret hostalatge als afores de la capital libanesa, feia 60 anys que passava desapercebut, fins que ahir a la matinada l’Exèrcit israelià va decidir convertir-lo en el centre d’un bombardeig que va arrasar la seva primera i segona planta. Al llarg de la nit i del dia, els atacs israelians es van succeir per tot el Líban, amb especial virulència al sud i a l’est del país. Almenys 72 persones han mort i unes 437 han resultat ferides. Aquesta vegada, l’agressió israeliana ha assolit zones sense presència de Hezbol·là, com l’hotel Comfort."Encara no entenc què va passar", constata Alain Chibli, el propietari de l’hotel, a aquest diari. Atén la premsa com un autòmat, repetint la seva incomprensió. "És la primera vegada que ens passa alguna cosa així, i estem sorpresos", insisteix. L’hotel Comfort era un discret hostalatge als afores de la capital libanesa que portava 60 anys passant desapercebut, fins que aquesta matinada de dimarts l’Exèrcit israelià ha decidit convertir-lo en el centre d’atenció amb un bombardeig que ha arrasat amb la seva primera i la seva segona planta. Al llarg de la nit i del dia, els atacs israelians s’han succeït per tot el Líban, amb especial virulència al sud i l’est del país i els suburbis del sud de la capital. Almenys 72 persones han mort i unes 437 han resultat ferides. Però aquesta vegada l’agressió israeliana ha anat més enllà, assolint zones sense presència de Hezbol·là, com l’hotel Comfort, situat a Baabda.
Nens i gent gran desplaçats
Baabda és una ciutat de majoria cristiana i compta amb moltes ambaixades, inclosa l’espanyola. A 700 metres del lloc de l’atac, que no va deixar víctimes mortals, hi ha el Palau Presidencial del Líban. "Això ens portarà a una guerra civil", defensa el Serj, empleat de l’hotel. Dimarts a la nit, ell tenia el dia lliure. El seu company encara no es veu capaç de parlar-ne. "L’expansió dels atacs a tot el Líban ens portarà a una situació de conflicte civil", diu. En 48 hores, Israel ha estès la violència per diferents punts del territori libanès sense cap tipus de relació amb Hezbol·là. Aquesta nova estratègia ha provocat pànic entre la població, que no se sent sana i estàlvia enlloc.Baabda és una ciutat de majoria cristiana i que explica amb la presència de moltes ambaixades, inclosa l’espanyola. A 700 metres del lloc de l’atac, que no s’ha cobrat cap víctima mortal, està el Palau Presidencial del Líban. "Això ens acabarà portant a una Guerra Civil", defensa Serj, empleat de l’hotel, EL PERIÓDICO. Dimarts a la nit, ell tenia el dia lliure. El seu company, que era a l’establiment en el moment de l’agressió, encara no es veu capaç de parlar-ne. "L’expansió dels atacs a tot el Líban ens portarà a una situació de conflicte civil", premoniza. En tot just 48 hores, Israel ha estès la violència per diferents punts del territori libanès sense relació amb Hezbol·là. Aquesta nova estratègia ha provocat el pànic entre la població, que no se sent sa i estalvi en cap costat.
Cap de les 15 hostesses que eren a l’hotel Comfort continua allí. "Eren tots desplaçats, nens i gent gran" explica Chibli. La majoria ja s’havien refugiat allí durant la guerra del 2024. "Controlem molt qui es queda aquí i comprovem les seves identificacions", afegeix, i assenyala que no van acollir cap home jove xiïta, més proclius a ser membres de Hezbol·là.
