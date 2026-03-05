Antelo acusa Vox de falsificar-li la firma digital per apartar-lo de la representació
ADRÁN GONZÁLEZ
La tempesta interna desencadenada a Vox continua augmentant la tensió després que l’exlíder a la Regió de Múrcia i ja defenestrat del Grup Parlamentari, José Ángel Antelo, denunciés l’ús indegut de la seva pròpia firma digital per ser apartat de la representació a l’Assemblea i posar en el seu lloc Rubén Martínez Alpañez. "¿Qui en el seu seny registra el seu propi cessament? Jo no he sigut", assegurava.
S’obria d’aquesta manera un nou capítol de la guerra que manté oberta des de la setmana passada amb l’aparell de Vox després que assegurés que s’havia falsificat i utilitzat la seva firma digital sense el seu consentiment per ratificar el seu relleu, segons va recordar ahir en la reunió interna que van mantenir els diputats autonòmics amb la direcció nacional (amb la presència de la vicesecretària nacional d’Acció de Govern de Vox, Montserrat Lluis) a Múrcia.
El cert és que aquest escrit va acabar en paper mullat, ja que la Mesa de la Cambra de l’Assemblea el va tirar enrere al considerar que no és una rúbrica vàlida. Antelo, al saber que s’havia registrat electrònicament dimarts aquesta instància per canviar la representació del grup, enviava ja de matinada un altre escrit en el qual indicava a la Mesa que ni havia registrat cap escrit ni havia autoritzat la utilització de certificat electrònic a altres membres, segons els documents a què va tenir accés La Opinión, de Prensa Ibérica.
"Nyap"
"¿Per què es fa aquest nyap i quina classe d’imatge està fent un partit que en teoria venia a canviar les coses i que presumia de bons gestors quan no saben ni tan sols presentar un escrit a l’Assemblea? ¿Qui en el seu seny registra el seu propi cessament? Es pot veure qui ho ha fet. Jo no he sigut perquè no he utilitzat el meu telèfon mòbil, que deixa el registre de qui ho fa", va denunciar Antelo.
