La desconfiança de Vox frustra el primer intent d’investir Guardiola
El PP aspira a aconseguir demà en segona votació l’abstenció de l’extrema dreta per a la candidata a presidenta a Extremadura / "No hi ha mitges tintes: serà sí o no", assenyala el portaveu ultra
Rocío Entonado Arias
Després de dos mesos de desacords i negociacions fallides, la desconfiança de Vox va frustrar ahir el primer intent d’investidura de María Guardiola. La candidata del PP no va aconseguir la majoria absoluta necessària per assegurar la reelecció com a presidenta de la Junta d’Extremadura i el procés queda ara pendent d’una segona votació demà. Llavors n’hi haurà prou amb una abstenció, però el portaveu de Vox, Óscar Fernández, ja va deixar clar ahir que aquesta tercera via no està prevista. "Serà un sí o un no, perquè aquí no hi ha mitges tintes", va dir en la seva única intervenció durant el debat. La líder del PP només va comptar amb els 29 vots del seu partit, ja que, juntament amb Vox, també el PSOE i Unides per Extremadura hi van votar en contra.
"Continuem amb il·lusió, amb ganes i amb el desig de treballar i aconseguir un acord com més aviat millor", va dir Guardiola després d’aquest primer revés a la seva sortida de l’hemicicle davant un eixam de periodistes. Acompanyada pels seus, la presidenta en funcions centrarà ara els esforços a aconseguir un resultat favorable demà. "Tinc un projecte per a la regió, l’he compartit amb tots, he allargat la mà a Vox per a un acord i el que vull és que sigui possible. Hem de reunir-nos totes les vegades que faci falta, sempre amb discreció, per aconseguir un acord estable i fort, perquè ens estan esperant els extremenys", va assenyalar.
Posicions allunyades
Les dues parts van admetre coincidències programàtiques i asseguren que l’acord és "molt pròxim a tancar-se", però el debat va evidenciar la distància que encara els separa, segons Vox per la falta de "certeses i garanties" que el que s’ha pactat amb el PP s’acabi complint. "Costarà que li donem confiança, senyora Guardiola, si no l’hi dona el seu propi partit", va afirmar Fernández.
A la tribuna, el portaveu va recordar que Vox ja va facilitar la investidura de Guardiola el 2023 amb l’expectativa que el seu Govern suposés, segons les paraules de la presidenta, "el final del feu socialista a Extremadura". Una cosa que segons el seu parer no s’ha produït. "A Vox continuem pensant que cal mantenir el partit cleptòman [amb referència al PSOE] tan lluny com sigui possible de la Junta d’Extremadura, però això no vol dir que fem president, o presidenta, el primer que passi", va advertir.
"¿Per a què demanen el nostre suport? Si la seva resposta és per fer el mateix que en aquests gairebé tres anys, ja li dic ara que no", va reiterar. Per això, si ara hi ha acord, adverteix, "tot serà diferent": "Tindrem i exigirem garanties que el canvi arriba a Extremadura", va assegurar. En la seva intervenció, fins i tot va al·ludir a l’expresident José María Aznar per remarcar la pressió interna sobre la negociació, tot i que va deixar anar un missatge de porta entreoberta: si Guardiola "vol fer-ho (i l’hi deixen fer)", encara és possible "canviar Extremadura de veritat", va afegir.
Amb aquesta voluntat, Vox va deixar constància de les condicions que exigeix per donar suport a la investidura: "El primer són les polítiques, les iniciatives i els projectes, i després d’això parlarem del Govern i del que ens correspon". Entre aquestes condicions, va destacar la defensa de la central d’Almaraz, el compromís de no prendre mesures contra el sector primari, la modernització d’infraestructures hidràuliques, la simplificació normativa a Xarxa Natura 2000 i la revisió de zones protegides com ara ZEPA i LIC, a més de l’oposició a l’acord amb el Mercosur.
Així mateix, Vox exigeix, entre altres qüestions, 500 milions més per a sanitat, la construcció de 3.500 habitatges protegits, declarar bé cultural la Cruz de los Caídos de Càceres, l’oposició al repartiment d’immigrants en situació irregular, ajudes a la natalitat i a la família, la derogació de lleis com l’LGTBI, l’eliminació de subvencions a sindicats i patronals, la supressió de les ajudes a cooperació, l’eliminació del registre d’objectors de consciència en sanitat per a l’avortament i la reducció dels diputats.
En matèria d’impostos, que l’apartat en què les posicions estan més a prop, Vox planteja una rebaixa fiscal àmplia per als extremenys, que inclou la reforma del tram autonòmic de l’IRPF i la bonificació del 100% de l’impost de transmissions patrimonials per a habitatge habitual de segona mà. "Ens ha de dir si està disposada a governar d’una altra manera", va afegir.
Mà estesa
Guardiola va advocar per continuar treballant i posar sobre la taula totes les qüestions que el PP i Vox comparteixen per salvar les diferències, sense que això suposi "un xec en blanc" per a la formació de Santiago Abascal. "És hora que posem les nostres sigles al servei del progrés. Allargo la mà per formar un govern estable. Avancem en aquesta etapa de creixement, competitivitat i orgull: centrem-nos en Extremadura", va dir des de la tribuna. "Moltes de les posicions exposades per Vox ja estan acordades, i vostès ho saben", va afirmar la presidenta en funcions dirigint-se a Vox, partit al qual va animar a "asseure’s a treballar".
El portaveu del PP a l’Assemblea, José Ángel Sánchez Juliá, va instar Vox a no "bloquejar" la política extremenya, a l’advertir que un rebuig a la investidura no li reportarà més suports i tindrà ressò fora de la regió, especialment de cara a les eleccions de Castella i Lleó. Així, va apel·lar a buscar "punts de trobada" dins de la proporcionalitat marcada per les urnes.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda