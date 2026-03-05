Els EUA intensifiquen el front naval i amb un torpede enfonsen un vaixell iranià
El Pentàgon confirma exultant el primer enfonsament amb aquest mètode per un submarí seu des de la Segona Guerra Mundial, que va deixar 102 morts
Idoya Noain
Després de quatre dies d’atacs incessants a l’Iran per aire, els Estats Units han obert una nova fase en la guerra naval. Ahir, el Pentàgon va anunciar que un dels seus submarins ha enfonsat amb un torpede una fragata iraniana en aigües internacionals a l’oceà Índic, a prop de la costa sud de Sri Lanka. Es tracta del primer enfonsament amb un torpede per part dels EUA des de la Segona Guerra Mundial.
Hi havia 180 persones a bord, de les quals almenys 102 van morir, mentre que les forces de Sri Lanka van aconseguir rescatar amb vida però amb ferides greus 32 tripulants del vaixell, que van identificar com l’IRIS Dena. El ministre d’Exteriors de Sri Lanka, en una compareixença davant el seu Parlament, va explicar que el seu Govern treballa de forma expedita per evitar que l’incident generi "problemes de seguretat a la regió".
L’operació contra el Dena va ser confirmada en una triomfalista roda de premsa en Washington pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, i el cap d’Estat Major, Dan Caine, que van presentar als periodistes un vídeo de l’atac, que van compartir a les xarxes.
Els EUA tenen uns 50 submarins de propulsió nuclear, de tres classes diferents, que són extremadament silenciosos. Van carregats amb torpedes Mk-48, una arma pesant que porta una càrrega explosiva de gairebé 300 quilos. Segons Caine i Hegseth, en l’atac es va utilitzar només un d’aquests torpedes.
¿Atac il·legal?
L’IRIS Dena tornava de l’Índia després d’uns exercicis internacionals de fragates navals organitzats pel país asiàtic i en què van participar naus de 74 països. El vaixell, un destructor d’1,5 tones armat amb míssils, no havia participat encara en l’esforç bèl·lic iranià contra els EUA i Israel. Segons alguns experts, l’atac és il·legal. Wes Bryant, un exmembre d’Operacions Especials de la Força Aèria dels EUA i que va ser al capdavant de valoracions de danys civils al Pentàgon, va declarar a The Guardian: "¿Presentava el vaixell de guerra una amenaça o participava en hostilitats?". Segons el seu parer, "no es pot provar que representés amenaça imminent per a ningú" i conclou que pot tractar-se d’"un exemple increïblement perillós d’excés militar".Segons alguns experts, l’atac és il·legal. És el que li ha dit per exemple a ‘The Guardian’ Wes Bryant, un antic membre d’Operacions Especials de la Fuera Aérea dels EUA i que va ser al capdavant de valoracions de danys civils al Pentàgon. "¿Presentava el vaixell de guerra una amenaça o participava en hostilitats?", ha plantejat Bryant. Al seu juidio, "no es pot provar que representés amenaça imminent per a ningú" i conclou que pot tractar-se d’"un exemple increïblement perillós d’excés militar".
Teheran no va comentar ni va confirmar ni tampoc va desmentir l’enfonsament d’aquest ni altres vaixells de la seva flota. Els EUA asseguren haver-la destruït per complet durant els atacs constants des de dissabte passat.Teheran no ha comentat ni confirmat ni desmentit l’enfonsament ni d’aquest ni altres vaixells de la flota naval persa. Els EUA asseguren haver-n’hi destruïda per complet durant els seus atacs constants contra el sud de l’Iran des de dissabte al matí.
"Trump, aclaparat pel teatre de Netanyahu, ha arrossegat els nord-americans cap a una guerra injusta amb l’Iran. Ara ha de calcular: ¿encara els EUA són el més important, tenint en compte els 500 soldats nord-americans morts durant els últims dies?", va dir el líder del Consell de Seguretat Nacional iranià, Ali Larijani, ahir. Larijani va donar una xifra desorbitada: Els EUA han reconegut la mort de sis dels seus soldats en un bombardeig a Kuwait."Trump, aclaparat pel teatre de Netanyahu, ha arrossegat els nord-americans cap a una guerra injusta amb l’Iran. Ara ha de calcular: ¿encara els EUA són el més important, tenint en compte els 500 soldats nord-americans morts durant els últims dies?", ha dit el líder del Consell de Seguretat Nacional iranià, Alí Larijaní, aquest dimecres. Larijaní ha donat una xifra totalment desorbitada: Els EUA tan sols han reconegut la mort de sis dels seus soldats, en un bombardeig a Kuwait.
En la roda de premsa del Pentàgon, Caine, amb referència a l’enfonsament d’aquest destructor iranià, va dir: "Aquesta és una increïble demostració de l’abast global dels Estats Units. Caçar, localitzar i eliminar alguna cosa desplegada fora de la seva àrea és una cosa que només els EUA poden fer a aquesta escala".En la roda de premsa del Pentàgon res contenia el missatge d’èxit i Caine, amb referència a l’enfonsament del destructor iranià, ha dit: "Aquesta és una increïble demostració de l’abast global dels Estats Units. Cazar, localitzar i eliminar una cosa desplegada fora de la seva àrea és una cosa que només els EUA poden fer a aquesta escala".
Hegseth va parlar amb entusiasme de l’atac del torpede, que va definir de "mort silenciosa", i va destacar el referent històric. "Com a la Segona Guerra Mundial, quan érem el Departament de Guerra", el mateix nom amb què Trump ha rebatejat Defensa, "estem lluitant per guanyar", va dir.Hegseth també ha parlat amb entusiasme sobre l’atac del torpede, que ha definit de "mort silenciosa", i ha destacat el referent històric. "Com en la Segona Guerra Mundial, quan érem el Departament de Guerra", el mateix nom amb què Trump ha rebatejat Defensa, "estem lluitant per guanyar", ha dit. "Els EUA estan guanyant de manera decisiva i devastadora", va manifestar Hegseth, que va avisar que hi haurà "més onades" d’atac."Els EUA estan guanyant de forma decisiva, devastadora i sense compassió", ha declarat també Hegseth, que ha avisat que hi haurà "més onades" d’atac.
Es tracta del tercer enfonsament d’un vaixell a conseqüència de l’impacte d’un torpede des de la Segona Guerra Mundial. El 1982, en la guerra de les Malvines, un submarí britànic va enfonsar el General Belgrano de l’Armada argentina, i el 1971 la fragata índia INS Khukri va ser torpedinada per un submarí pakistanès.Es tracta del tercer enfonsament d’un vaixell per l’impacte d’un torpede des de la Segona Guerra Mundial del que es té constància. El 1982, en la guerra de les Malvines, un submarí nuclear britànic va enfonsar el vaixell General Belgrad de l’Armada argentina, i el 1971 la fragata índia INS Khukri va ser torpedinada per un submarí pakistanès.
Hegseth va remarcar el focus que l’operació Fúria Èpica aprovada per Trump està posant a destruir les capacitats navals iranianes, una de les metes del president nord-americà. "La marina iraniana és en el fons del golf Pèrsic", va declarar. "Inefectiva per al combat, delmada, destruïda, derrotada. Elegeixin el seu adjectiu", va dir.Durant la seva compareixença, Hegseth ha remarcat també el focus que l’operació militar Fúria Èpica aprovada per Donald Trump està posant en destruir per complet les capacitats navals iranianes, una de les metes que ha marcat el president nord-americà. "La marina iraniana és en el fons del golf Pérsico", ha declarat. "Inefectiva per al combat, delmada, destruïda, derrotada. Elegeixin el seu adjectiu", ha dit.
Va remarcar que dimarts a la nit van enfonsar una de les naus més importants dels iranians, el Soleimani, un vaixell anomenat en honor de Qasim Soleimani, comandant de la força Al-Quds de la Guàrdia Revolucionària iraniana, que va morir el 2020 a Bagdad en un atac amb drons que va ordenar Trump.Ha remarcat també que dimarts a la nit van enfonsar una de les naus més importants dels iranians, el Soleimani, un vaixell anomenat en honor de Qasim Soleimani, el poderós comandant de la força Al Quds de la Guardia Revolucionaria iraniana que era al capdavant de les seves operacions a Síria i l’Iraq i que va morir el 2020 a Bagad en un atac amb drons ordenat per Trump. "Sembla que el president el va impactar dues vegades", va apuntar Hegseth, que també va destacar una altra operació en la qual van matar Farhad Shakeri, un iranià imputat per un intent d’assassinat de Trump organitzat per la Guàrdia Revolucionària iraniana. "L’Iran va intentar matar el president Trump i Trump ha rigut l’últim", va declarar."Sembla que el president li va assolir dues vegades", ha dit exultant Hegseth, que també ha destacat una altra operació en la qual han matat Farhad Shakeri, un iranià que va ser imputat per un intent d’assassinat de Trump organitzat per la Guàrdia Revolucionaria Iranià. "L’Iran va intentar matar el president Trump i Trump ha rigut l’últim", ha declarat.
La cúpula militar nord-americana va explicar en la roda de premsa que continua intensificant el desplegament de bombarders i d’avions de combat. Hegseth va calcular que en menys d’una setmana Israel i els EUA tindran un "control complet del cel iranià". Caine va afirmar que, amb aquest control, els EUA "ara començaran l’expansió, colpejant progressivament cada vegada més dins del territori iranià".La cúpula militar nord-americana ha explicat en la roda de premsa que continua intensificant el desplegament de bombarders i avions de combat. Hegseth ha calculat que en menys d’una setmana Israel i els EUA tindran "control complet del cel iranià". I Caine ha assegurat que, amb aquest control, els EUA "ara començaran l’expansió, colpejant progressivament cada vegada més dins del territori iranià".
"La pressió està augmentant, no reduint-se", va dir el militar, que va xifrar en més de 2.000 els objectius iranians assolits i més de 20 vaixells."La pressió està augmentant, no reduint-se", ha dit el militar, que ha xifrat el més de 2.000 els objectius iranians assolits, així com més de 20 vaixells. En la roda de premsa, Hegseth i Caine van anunciar que Washington utilitzarà "bombes de gravetat" d’entre 225 quilos i gairebé una tona. S’ha afirmat que els EUA tenen "reserves gairebé il·limitades" d’aquest arsenal.En la roda de premsa, Hegseth i Caine han anunciat a més que Washington utilitzarà diferents "bombes de gravetat" que es llancen amb precisió guiada, d’entre 225 quilos i gairebé una tona. S’ha afirmat que els EUA tenen "reserves gairebé il·limitades" d’aquest arsenal.
"L’enemic ja no pot disparar el volum de míssils que podien. Podem sostenir aquest combat amb facilitat tot el temps que necessitem", va afirmar Hegseth. "L’Iran no té capacitat d’aguantar més que nosaltres. En última instància, som els que marquem el ritme, l’enemic està desestabilitzat i el mantindrem així", va concloure."L’enemic ja no pot disparar el volum de míssils que podien, ni de lluny. Podem sostenir aquest combat amb facilitat tot el temps que necessitem", ha afirmat Hegseth. "L’Iran no té capacitat d’aguantar-ne més que nosaltres. En última instància, som els que marquem el ritme, l’enemic està desestabilitzat i el mantindrem així", ha conclòs.
1.000 civils morts
Per la seva banda, Israel va redoblar ahir els seus bombardejos sobre Teheran, la capital iraniana, mentre la República Islàmica anunciava la postergació sense data del funeral d’Estat de tres dies l’inici dels quals estava previst la mitjanit passada en honor del líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, assassinat dissabte al matí en l’inici dels atacs dels EUA i Israel contra el país persa.
Teheran, que no ha escollit encara un successor a Khamenei, tenia previst l’inici d’una vetlla a la mesquita de l’imam Khomeini en el centre de la ciutat, però va ser cancel·lat al·legant "problemes d’aforament". "La principal raó de l’ajornament de la cerimònia són les moltes peticions de persones de diferents províncies que volen acudir al funeral", va explicar el Consell de Coordinació de Propaganda Islàmica de la província de Teheran. L’enterrament de Khamenei en principi tindrà lloc demà.
La Mitja Lluna Vermella ha reportat més de 1.000 civils morts en territori iranià, que s’afegeixen als 50 del Líban causats pels bombardejos israelians.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda