Sondeig de la Generalitat
Enquesta del CEO: Trump fa caure la simpatia dels catalans cap als Estats Units per sota de la de la Xina
Espanya envia la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Xipre en companyia del portaavions francès ‘Charles de Gaulle’ i d’altres vaixells de l’Armada grega
Jose Rico
El primer any de Donald Trump a la Casa Blanca ha enfonsat la simpatia dels catalans cap als Estats Units, fins al punt que, per primera vegada, es registra una proximitat més gran amb la Xina que amb els EUA. El lliurament anual de l’enquesta longitudinal del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat reflecteix que els catalans atorguen als Estats Units un grau de simpatia de 3,7 punts sobre 10, cosa que representa una baixada de més d’un punt respecte de fa un any, quan la nota era de 4,6. En canvi, la popularitat de la Xina ha crescut mig punt en l’últim any i arriba a una puntuació de 4,7. La simpatia cap a Rússia també ha pujat, tot i que només dues dècimes (2,6), i l’afinitat amb la Unió Europea torna a ser l’única que aprova (6,5), malgrat baixar una dècima.
L’estudi, que es va elaborar amb una mostra de 6.706 persones entre octubre i desembre del 2025, també mostra que els catalans tenen una preocupació de 6,6 sobre 10 de veure’s afectats per un conflicte internacional armat en els pròxims anys. L’evolució d’aquesta inquietud, però, es manté estable respecte del primer any de l’enquesta, 2023, i baixa lleugerament respecte de l’any anterior (6,6 el 2023 i 6,9 el 2024). Cal recordar que el sondeig es va fer abans de la guerra de l’Iran i de la captura de Nicolás Maduro a Veneçuela.
Preguntats per les competències de la UE, el 26% dels catalans creuen que hauria de mantenir les funcions que té actualment, mentre que el 23% sosté que hauria de tenir més atribucions de les que té ara, i el 12% opina que s’haurien de retallar les seves competències. Més concretament, l’11% defensa que la UE tingui moltes més competències, i el 10% que les hauria de tenir totes i convertir-se en un únic estat; en canvi, el 7% creu que n’hauria de tenir moltes menys de les actuals, i un altre 7% que no hauria d’existir.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima